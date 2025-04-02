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"Белавиа" запустила прямой рейс из Бреста в Санкт-Петербург
Быстро, удобно и комфортно! В День единения народов Беларуси и России национальный авиаперевозчик "Белавиа" запустил первый регулярный рейс по маршруту Брест - Санкт-Петербург. Полеты будут совершаться дважды в неделю по доступной цене.
Для пассажиров в аэропорту создали торжественную атмосферу.
В аэропорту Бреста царит приятное оживление. По случаю старта полетной программы организован праздник. Регистрация закончена, и скоро первый самолет отправится в город на Неве. На нем же полетит и команда "Первого информационного". Товарооборот между Беларусью и Россией ежегодно растет, и с уверенностью можно сказать, что необходимость полетов из наших областных центров в РФ назрела уже давно.
Улететь по данному направлению можно будет по средам и субботам. А что касается времени в полете, оно составит 1 час 50 минут. Демократичная цена - важная составляющая. Как отметили на пресс-конференции, слетать из Бреста в Питер и обратно обойдется от 106 евро. Загрузка рейса почти полная. В торжественной обстановке первым пассажирам вручили подарки.
Город над Бугом и город на Неве также связывает и ж/д сообщение, но, согласитесь, преодолеть тысячу километров менее чем за 2 часа - просто песня. Теперь пассажиры в дороге не устанут, а времени на посещение питерских музеев будет еще больше.