"Белавиа" запустила прямой рейс из Бреста в Санкт-Петербург

Быстро, удобно и комфортно! В День единения народов Беларуси и России национальный авиаперевозчик "Белавиа" запустил первый регулярный рейс по маршруту Брест - Санкт-Петербург. Полеты будут совершаться дважды в неделю по доступной цене.

Для пассажиров в аэропорту создали торжественную атмосферу.

В аэропорту Бреста царит приятное оживление. По случаю старта полетной программы организован праздник. Регистрация закончена, и скоро первый самолет отправится в город на Неве. На нем же полетит и команда "Первого информационного". Товарооборот между Беларусью и Россией ежегодно растет, и с уверенностью можно сказать, что необходимость полетов из наших областных центров в РФ назрела уже давно.

Улететь по данному направлению можно будет по средам и субботам. А что касается времени в полете, оно составит 1 час 50 минут. Демократичная цена - важная составляющая. Как отметили на пресс-конференции, слетать из Бреста в Питер и обратно обойдется от 106 евро. Загрузка рейса почти полная. В торжественной обстановке первым пассажирам вручили подарки.