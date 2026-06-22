Беленченко: Конфликт в Иране - борьба внешних игроков за внутреннее влияние на Ближнем Востоке

Почему свои обещания Белый дом в рамках переговоров с Ираном не планирует выполнять собственными руками, ведь, как правило, всегда речь идет о партнерах? На этот вопрос ответил в эфире "Первого информационного" директор Центра международных исследований ФМО БГУ Никита Беленченко.

"Стратегия США в любых конфликтах - его развязывание, вовлечение в разрешение, оказание посреднических услуг. После этого Америка получает выгоду, принуждая стороны к взаимным договоренностям, выгодным США. Конфликт в Иране уже вышел далеко за пределы так называемого иранского, и в большей степени теперь это борьба внешних игроков за внутреннее влияние либо региональную безопасность на Ближнем Востоке. Иран борется за независимость и самостоятельность, в том числе в принятии решений", - отметил эксперт.

По его словам, игроки в странах Ближнего Востока заинтересованы в региональной стабильности. Но Израиль находится в коалиции со Штатами, и его действия направлены на принуждение Ирана к миру на выгодных Израилю условиях. США же пытаются получить выгоду в экономическом плане. "Об этом говорят неоднозначные заявления президента США Дональда Трампа о готовности взимать пошлины за проход судов в Ормузском проливе и наносить ответные удары по территории Ирана", - напомнил Никита Беленченко.