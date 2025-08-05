Беленченко предположил, зачем Уиткофф едет в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф прибудет в Россию 6-7 августа.

Что будет обсуждаться между Уиткоффом и Путиным, наверное, это известно пока только им. Таким мнением в студии "Первого информационного" поделился Никита Беленченко, директор центра международных исследований факультета международных отношений БГУ.

Он считает, что прежде всего будет обсуждаться российско-украинский конфликт, те условия и первопричины, которые выдвинула Россия, а также достижение этих первопричин. И, конечно, гуманитарные вопросы.

"В любом случае Америке сейчас важно понимать, как Россия будет действовать в условиях тех санкций, которые уже наложены, и потенциальных санкций, которые могут быть наложены на Россию со стороны Соединенных Штатов Америки. Сохраняется ли глобальная поддержка России со стороны Китая, Беларуси и других стран в российско-украинском конфликте", - отметил Беленченко.

Также он добавил, что переговорная тенденция будет сохраняться в любом случае, потому что даже минимальные соглашения, которые будут достигнуты между Соединенными Штатами и Россией, даже после визита Уиткоффа, Трампом могут быть объявлены как победа и дальше, возможно, будут попытки снятия дедлайна по урегулированию конфликта.