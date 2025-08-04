Уиткофф прибудет в Россию накануне истечения срока ультиматума Трампа

Белый дом предпримет еще одну попытку найти с Кремлем общий язык по Украине. Президент США Дональд Трамп отправил специального посланника Стива Уиткоффа в дипломатический прорыв.

Визит спецпосланника президента США в Россию можно ожидать 6 августа. Это подтвердили американские источники, а также источники ТАСС.

В свою очередь, в Москве не исключают возможной встречи президента России Владимира Путина с Уиткоффом. В Кремле сообщили, что "всегда рады" контактам с ним и считают встречи "важными, содержательными и очень полезными".

Таким образом, Уиткофф должен посетить Россию за один-два дня до истечения срока ультиматума Трампа. Тот грозит Москве вторичными пошлинами при отсутствии прогресса в урегулировании по Украине. Правда, сам же в эффективности санкций сомневается, признавшись, что россияне хорошо умеют их обходить.