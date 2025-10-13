Белгидромет: октябрь принесет белорусам заморозки и мокрый снег

В Витебской области Беларуси уже выпал первый снег. Местом события стала деревня Щипечи Витебского района. К слову, синоптики предупреждают, что в ближайшее время сохранится неустойчивая погода. Октябрь принесет не только дожди, но и заморозки. Возможен и снег, пока только мокрый.

Анна Самофалова, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии: "В первой половине недели республика будет находиться в тыловой части циклона с центром над центральными районами европейской России. По его периферии в республику будут поступать холодные воздушные массы с северных широт. Температурный фон понизится и ожидается на 1-5 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха ожидается плюс 1-6, при прояснениях возможны заморозки 0 - минус 2. Днем плюс 4-11. Время от времени будут идти осадки в основном в виде дождя. В восточных районах возможен мокрый снег".