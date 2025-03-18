Белый дом: разговор Трампа с Путиным начался более часа назад

Разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина начался более часа назад и пока продолжается. Об этом сообщил в X помощник президента США и заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

"Президент Трамп находится в Овальном кабинете [Белого дома], где он с 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 мск) разговаривает с российским президентом Владимиром Путиным", - заявил Скавино. Он отметил, что "разговор идет хорошо и пока продолжается".