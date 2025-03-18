3.62 BYN
3.12 BYN
3.40 BYN
Белый дом: разговор Трампа с Путиным начался более часа назад
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3889069f-2406-4f4b-87fc-7e4c6a9155fb/conversions/6e4e5c07-b8ce-4401-bd17-ace894db91a6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3889069f-2406-4f4b-87fc-7e4c6a9155fb/conversions/6e4e5c07-b8ce-4401-bd17-ace894db91a6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3889069f-2406-4f4b-87fc-7e4c6a9155fb/conversions/6e4e5c07-b8ce-4401-bd17-ace894db91a6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3889069f-2406-4f4b-87fc-7e4c6a9155fb/conversions/6e4e5c07-b8ce-4401-bd17-ace894db91a6-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПрезидент Трамп находится в Овальном кабинете [Белого дома], где он с 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 мск) разговаривает с российским президентом Владимиром Путиным
Разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина начался более часа назад и пока продолжается. Об этом сообщил в X помощник президента США и заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.
"Президент Трамп находится в Овальном кабинете [Белого дома], где он с 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 мск) разговаривает с российским президентом Владимиром Путиным", - заявил Скавино. Он отметил, что "разговор идет хорошо и пока продолжается".
Как сообщал корреспондент ТАСС, Путин завершил работу на съезде РСПП в центре Москвы около 16:50 мск.