Белорусам продлили возможность узаконить самовольно занятые участки

Навести порядок на земле - неизменное требование Президента. И сегодня во главе угла благоустройство всей страны. На это в том числе направлен закон о легализации самовольно занятых участков. Сделать это можно еще в ближайшие 3 года - до 1 января 2028-го.

Как проходит земельная амнистия в Беларуси? Сколько стоит узаконить землю? И почему граждан призывают не затягивать с оформлением?

Владелец земельного участка Юрий Борисевич сразу и не вспомнит, когда стал обживаться на земле под Минском. Было это еще по молодости. Все высаживал сам, и судя по тому, что ели и пихты давно переросли садовника, прошли десятилетия. В те времена точные границы земельных наделов покупателей заботили далеко не всегда. Вот и получалось: кто-то залез на соседскую территорию, кто-то ненароком прихватил сельхозземли. Технологии поправили ошибки прошлого.

"Тогда никто не говорил о границах. Вот стоит забор, вот стоит участок, где он заканчивается, как он заканчивается - об этом никто и не думал. А вот сейчас все есть у землеустроителей. Они видят, где кто залез на какую территорию", - поясняет владелец участка.

А раз такое дело - землю решили узаконить в соответствии со сведениями госреестра недвижимости, чтобы не оказаться вне закона и не создать хлопот наследникам. Теперь и спать спокойно можно, и постройки возводить на присоединенных метрах.

Все, как на бумаге, или владелец решил немного схитрить? Тот случай, когда сверху лучше видно. Данные спутника позволяют совершенно точно сказать, кто из собственников оказался вне закона. Инвентаризация подтвердила более 280 тыс. таких фактов.

Чтобы устранить нарушения, еще более двух лет назад Президент Беларуси подписал "земельную амнистию". Проще говоря, разрешено не возвращать самовольно занятые сотки (а порой это требовало даже сноса построек на земле), а узаконить землю.

В Госкомимуществе подсчитали: за отведенное время легализацию прошли лишь порядка 17 тыс. участков.

Ольга Егорова, начальник отдела землеустройства Борисовского райисполкома: "Что касается сроков оформления. Мы вообще, скажем так, ежедневно даем направление на оформление, и в исполкоме ничего не задерживается. Но самая главная проблема в том, что в организации по землеустройству, наверное, порядка шести месяцев документы находятся в работе, то есть в электронной очереди для того, чтобы до каждого дошла своя очередь и был осуществлен выезд на местность. Я всех граждан призываю к тому, что однозначно обращайтесь сейчас".

В деле легализации участков лидируют жители столицы и Минского района. Все очевидно: земля здесь на вес золота. Узаконить ее пусть и не совсем бюджетно, но все же заметно дешевле покупки, например, с аукциона, объясняют в Госкомимуществе. Вообще это дело каждого. Амнистия - это ведь не обязаловка. Хочешь - легализуй (понятно, за деньги), не хочешь - возвращайся в законные границы. Как правило, выбирают все же первый вариант.

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу: "Люди в большинстве случаев не говорят, что дорого. Это подтверждается и обращениями граждан. С момента начала "земельной амнистии" зарегистрировано порядка 2 тыс. обращений по земельным вопросам, из них лишь в 13 случаях обращения были связаны с показателем "дорого". Звучали и подобные вопросы, почему не бесплатно? Страна, наверное, может себе это позволить, однако важно подчеркнуть, что мы говорим все же о правонарушениях, и поощрять их не следует".