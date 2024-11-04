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Белоруска с госфлагом на матче "Динамо-Минск" отбилась от лжеболельщиков с бэчебэшной символикой
В Варшаве "Динамо-Минск" накануне встречалось с местной "Легией" в матче Лиги конференций УЕФА. Но поговорим не о ситуации на поле, а на трибунах. Псевдофанаты футбола с бэчебэшной символикой хотели устроить переполох, пытаясь в очередной раз привлечь к себе внимание. Но нашлась белоруска, которая пришла на стадион с красно-зеленым флагом и уверенно поставила всех на место. По словам девушки, змагары плевались и даже толкались.
А сегодня футболисты и тренерский штаб "Динамо-Минск" поблагодарили белорусскую болельщицу за такой смелый поступок.
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