Белоруска с госфлагом на матче "Динамо-Минск" отбилась от лжеболельщиков с бэчебэшной символикой

В Варшаве "Динамо-Минск" накануне встречалось с местной "Легией" в матче Лиги конференций УЕФА. Но поговорим не о ситуации на поле, а на трибунах. Псевдофанаты футбола с бэчебэшной символикой хотели устроить переполох, пытаясь в очередной раз привлечь к себе внимание. Но нашлась белоруска, которая пришла на стадион с красно-зеленым флагом и уверенно поставила всех на место. По словам девушки, змагары плевались и даже толкались.