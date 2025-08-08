Белорусов приглашают принять участие в международном телефестивале "Территория завтра"

Белорусским контент-мейкерам предлагают поучаствовать в российском телефестивале "Территория завтра". Он пройдет 3-6 сентября в Нижнем Новгороде. В 2025 году для белорусов ввели отдельную номинацию - "Белый аист"

Это специальная категория для работ, созданных в нашей стране. Побороться за победу можно также в трех номинациях "Экокино", "Дети природы", "Экорепортаж".



Телефорум проходит на берегах Волги и собирает участников со всей России и стран СНГ - от профессионалов центральных телекомпаний до воспитанников детских киностудий.