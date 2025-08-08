3.69 BYN
Белорусов приглашают принять участие в международном телефестивале "Территория завтра"
Автор:Редакция news.by
Белорусским контент-мейкерам предлагают поучаствовать в российском телефестивале "Территория завтра". Он пройдет 3-6 сентября в Нижнем Новгороде.
В 2025 году для белорусов ввели отдельную номинацию - "Белый аист"
Это специальная категория для работ, созданных в нашей стране. Побороться за победу можно также в трех номинациях "Экокино", "Дети природы", "Экорепортаж".
Телефорум проходит на берегах Волги и собирает участников со всей России и стран СНГ - от профессионалов центральных телекомпаний до воспитанников детских киностудий.
Участников ждет яркая программа: мастер-классы, конференция "Зеленый мост", экскурсии и экологическая акция по зарыблению Волги.
Подробная информация на официальном сайте фестиваля.