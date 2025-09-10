Белорусская школьница вырастила арбузы из семян, присланных с президентского подворья

Это история одного письма или мечта, которая стала доброй реальностью. В феврале 2025 года учащаяся Головинской средней школы Карина Мурашко написала Президенту письмо с просьбой передать ей немного семян знаменитых арбузов с президентского подворья для выращивания.

Уже весной мечту школьницы исполнили, а первый урожай Карина собрала вместе с родителями: 25 арбузов весом от 4 до 6,5 кг.

Урожай оказался внушительным. На небольшом участке земли площадью 30 кв.м. выросло около 30 арбузов.

Вдохновившись примером Президента, школьница сладкими ягодами решила поделиться с другими. На днях урожай доставили в Улуковскую специальную школу-интернат. Здесь воспитываются 164 ребенка, из них 60 - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Ребята такой подарок оценили по достоинству.