Белорусская таможня готова к перераспределению транспортных потоков на границе

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста "Каменный Лог": "Белорусские таможенники заявили о готовности в случае переориентации потоков с польского направления на литовское и латвийское оформлять максимально возможное количество транспортных средств и пассажиров. На пунктах пропуска "Каменный Лог", "Бенякони" и "Григоровщина" были усилены таможенные смены. В настоящее время на выезд в Литву ожидают около 740 грузовых автомобилей и около 400 легковых. За последние сутки литовская сторона приняла лишь около 20 % от нормы по грузовому направлению и около 50 % - по легковому".