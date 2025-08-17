Белорусские каникулы: ребята из Башкортостана посетили Хатынь

Белорусские каникулы для ребят из Башкортостана продолжаются. Текущий день наполнен патриотическими моментами. Мемориальный комплекс "Хатынь" стал первым пунктом маршрута.

Ребята посетили музей, узнали историю сожженных деревень и возложили цветы к монументу "Непокоренный человек".

Анастасия Новикова, методист регионального методического центра Башкортостана (Россия):

"Свое знакомство с вашей Республикой и культурой мы начали с музея в Хатыни. Узнали об истории Великой Отечественной войны, что важно, потому что эти страницы истории у нас переплетаются. Мы в полном восторге от гостеприимства вашей страны".