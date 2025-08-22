Белорусские красавицы примут участие в добрых делах

В Минске продолжается подготовка к финалу национального конкурса "Мисс Беларусь". В этом году кастинги прошли во всех областях страны. Всего на участие было подано свыше 500 заявок, но до столичных софитов дошли всего 24 девушки из разных уголков Беларуси.

Они врачи, экономисты, технологи, учителя. В программе красивой жизни - дефиле, фотосессии, смена имиджа. Для участниц подготовлена большая программа из добрых дел. Девушки примут участие в субботниках, мероприятиях по благоустройству территории нового здания Национального исторического музея.

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты: "Для наших девушек разработан отдельный план мероприятий, помимо репетиций, которые они уже проводят. Одно из таких мероприятий - посещение белорусских косметических брендов. Там им расскажут о производстве нашей косметики, поделятся интересными особенностями, а также вручат подарки, что, безусловно, всегда приятно. Кроме того, девушки примут участие в различных инициативах, например, в благоустройстве территории. Мы будем участвовать в субботнике в Советском районе Минска. Также запланировано посещение домов семейного типа. Помимо приятных сюрпризов для детей, которые мы подготовили, мы окажем и практическую помощь".

"График у нас очень насыщенный, каждый день с самого утра до вечера мы готовимся к финалу. Но действительно ли это сложно? Для меня нет. Я учусь в медицинском университете уже на 5 курсе, поэтому с планированием времени у меня все в порядке. В целом я привыкла жить в режиме многозадачности, когда нужно успеть многое, все должно быть сделано четко, по правилам, хорошо и красиво", - рассказала участница конкурса "Мисс Беларусь - 2025" Анна Бычко.