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Белорусские пограничники задержали 2 мужчин в Островецком районе - изъяты комплектующие для БПЛА
Сморгонские пограничники задержали 2 белорусов недалеко от границы с Литвой в Островецком районе.
В машине у одного из мужчин обнаружено спецоборудование, комплектующие для летательных аппаратов. Всего изъяли 32 баллона с гелием, 6 метеозондов, 13 GPS-трекеров. Часть была в машине, часть - дома у одного из нарушителей.
С начала года это уже второй факт задержания комплектующих для БПЛА. Предыдущий случай произошел 10 января также в приграничье с Литвой. Напомним, использовать воздушное пространство Беларуси без особого разрешения запрещено.