Белорусские пограничники задержали 2 мужчин в Островецком районе - изъяты комплектующие для БПЛА

Сморгонские пограничники задержали 2 белорусов недалеко от границы с Литвой в Островецком районе.

В машине у одного из мужчин обнаружено спецоборудование, комплектующие для летательных аппаратов. Всего изъяли 32 баллона с гелием, 6 метеозондов, 13 GPS-трекеров. Часть была в машине, часть - дома у одного из нарушителей.