Белорусские школьники на каникулах по обмену отдыхают в Башкортостане

Белорусские школьники на летних каникулах по обмену отдыхают в Башкортостане.

В рамках проекта "Сила единства" 20 детей работников Минского автомобильного завода знакомятся с историей и традициями братской республики. Ребята уже успели посетить этнопарк "Терра", партизанскую деревню, Белорусский историко-культурный центр, визит-центр "Торатау", музей полярников имени Альбанова и музей имени Шаляпина.