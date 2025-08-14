Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусские школьники на каникулах по обмену отдыхают в Башкортостане

Белорусские школьники на летних каникулах по обмену отдыхают в Башкортостане.

В рамках проекта "Сила единства" 20 детей работников Минского автомобильного завода знакомятся с историей и традициями братской республики. Ребята уже успели посетить этнопарк "Терра", партизанскую деревню, Белорусский историко-культурный центр, визит-центр "Торатау", музей полярников имени Альбанова и музей имени Шаляпина.

На летнее оздоровление в Беларусь по обмену уже прибыли дети из Башкортостана. Свой отдых школьники проведут в лагере "Зубренок".

детиБашкортостанотдых