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Белорусские следователи выехали в РФ для расследования атаки на автобус с детьми в Брянской области
Автор:Редакция news.by
Белорусские следователи выехали в РФ для расследования атаки на автобус с детьми в Брянской областиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c9e41f9-4071-44df-aab9-daa81d01bf4f/conversions/cd5d8923-02cc-48e0-921d-1dd4338af3f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c9e41f9-4071-44df-aab9-daa81d01bf4f/conversions/cd5d8923-02cc-48e0-921d-1dd4338af3f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c9e41f9-4071-44df-aab9-daa81d01bf4f/conversions/cd5d8923-02cc-48e0-921d-1dd4338af3f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c9e41f9-4071-44df-aab9-daa81d01bf4f/conversions/cd5d8923-02cc-48e0-921d-1dd4338af3f4-xl-___webp_1920.webp 1920w
Следственный комитет Беларуси принял к производству уголовное дело по факту удара дрона ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом сообщил глава СК Беларуси Константин Бычек перед началом международной конференции в Минске, посвященной вопросам безопасности.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся разбирательства. Мы находимся в тесном взаимодействии с коллегами из СК Российской Федерации.
И как еще стало известно, белорусские следователи выбыли в Россию для оказания содействия коллегам.
Яна Лантратова прокомментировала атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Беларуси
Пострадавший при атаке ВСУ в Брянской области ребенок находится в тяжелом состоянии. Остальные шесть человек - в состоянии средней тяжести. Одна женщина погибла
Фото: Следственный комитет Беларуси