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Белорусские следователи выехали в РФ для расследования атаки на автобус с детьми в Брянской области

Белорусские следователи выехали в РФ для расследования атаки на автобус с детьми в Брянской области

Следственный комитет Беларуси принял к производству уголовное дело по факту удара дрона ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом сообщил глава СК Беларуси Константин Бычек перед началом международной конференции в Минске, посвященной вопросам безопасности.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся разбирательства. Мы находимся в тесном взаимодействии с коллегами из СК Российской Федерации.
Константин Бычек

И как еще стало известно, белорусские следователи выбыли в Россию для оказания содействия коллегам.

Яна Лантратова прокомментировала атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Беларуси

Яна Лантратова прокомментировала атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Беларуси

Пострадавший при атаке ВСУ в Брянской области ребенок находится в тяжелом состоянии. Остальные шесть человек - в состоянии средней тяжести. Одна женщина погибла

Фото: Следственный комитет Беларуси

Разделы:

ОбществоПроисшествия

Теги:

атака ВСУСледственный комитетБеларусь-Россияатака БПЛАкомментарийБрянская область