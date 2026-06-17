Белорусские следователи выехали в РФ для расследования атаки на автобус с детьми в Брянской области

Следственный комитет Беларуси принял к производству уголовное дело по факту удара дрона ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом сообщил глава СК Беларуси Константин Бычек перед началом международной конференции в Минске, посвященной вопросам безопасности.