Белорусские спасатели подтверждают готовность к международным спасательным миссиям
Отряд спецназначения "ЗУБР" в эти дни проходит переаттестацию по строгим стандартам INSARAG. Полигон под Борисовом превратился в место проведения масштабной спасательной операции после сильнейшего землетрясения. По ходу сценария также появляются новые вводные, исходя из которых специалисты должны скорректировать свои действия – профессионализм "ЗУБРов" и их мастерство владения аварийно-спасательным оборудованием оценивают 12 международных экспертов. Присутствуют и международные наблюдатели из пяти стран.
Алескер Алиев, замначальника главного оперативного управления МЧС Азербайджана:
"Мы получили приглашение от министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси и прибыли, чтобы принять участие в качестве наблюдателей, так как мы работали вместе с белорусским отрядом во время землетрясения в Турции. Я знаю, что у этого отряда большой опыт в проведении поисково-спасательных работ. Как я увидел, личный состав отряда дисциплинирован, у отряда есть современное оборудование. Считаю, что на этом полигоне есть все необходимое для подготовки спасателей".
Ольга Прошина, начальник отдела организации взаимодействия с международными организациями отряда "Центроспас" МЧС России: "Мне нравится, как ребята работают. Во-первых, у них есть опыт реального реагирования на чрезвычайные ситуации, и это очень важно. Такой опыт всегда подсказывает, как вести себя в подобных обстоятельствах, потому что учения - это одно, а реальная жизнь - совсем другое. Хотя задачи, по сути, одни и те же, ведь речь идет о человеческой жизни".
В программе второго дня: работа с альпинистским снаряжением и эвакуация пострадавшего с высоты, укрепление шатких конструкций и помощь коллеге, который получил травму. Всего в чек-листе 172 критерия, по которым бойцы должны пройти оценку, чтобы подтвердить свой международный статус – "отряд тяжелого класса".