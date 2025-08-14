Белорусские спасатели подтверждают готовность к международным спасательным миссиям

Отряд спецназначения "ЗУБР" в эти дни проходит переаттестацию по строгим стандартам INSARAG. Полигон под Борисовом превратился в место проведения масштабной спасательной операции после сильнейшего землетрясения. По ходу сценария также появляются новые вводные, исходя из которых специалисты должны скорректировать свои действия – профессионализм "ЗУБРов" и их мастерство владения аварийно-спасательным оборудованием оценивают 12 международных экспертов. Присутствуют и международные наблюдатели из пяти стран.

Алескер Алиев, замначальника главного оперативного управления МЧС Азербайджана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6c0f1d9-4593-4220-9380-d28e8a2a7597/conversions/f4046d52-bb2e-425b-8e1e-101552f08096-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6c0f1d9-4593-4220-9380-d28e8a2a7597/conversions/f4046d52-bb2e-425b-8e1e-101552f08096-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6c0f1d9-4593-4220-9380-d28e8a2a7597/conversions/f4046d52-bb2e-425b-8e1e-101552f08096-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6c0f1d9-4593-4220-9380-d28e8a2a7597/conversions/f4046d52-bb2e-425b-8e1e-101552f08096-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алескер Алиев, замначальника главного оперативного управления МЧС Азербайджана:

"Мы получили приглашение от министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси и прибыли, чтобы принять участие в качестве наблюдателей, так как мы работали вместе с белорусским отрядом во время землетрясения в Турции. Я знаю, что у этого отряда большой опыт в проведении поисково-спасательных работ. Как я увидел, личный состав отряда дисциплинирован, у отряда есть современное оборудование. Считаю, что на этом полигоне есть все необходимое для подготовки спасателей".

Ольга Прошина, начальник отдела организации взаимодействия с международными организациями отряда "Центроспас" МЧС России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1b9ada7-69d5-4a10-9e69-df815c6f144c/conversions/1d92a625-13f8-4a9d-bd96-ae66ae9023d0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1b9ada7-69d5-4a10-9e69-df815c6f144c/conversions/1d92a625-13f8-4a9d-bd96-ae66ae9023d0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1b9ada7-69d5-4a10-9e69-df815c6f144c/conversions/1d92a625-13f8-4a9d-bd96-ae66ae9023d0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1b9ada7-69d5-4a10-9e69-df815c6f144c/conversions/1d92a625-13f8-4a9d-bd96-ae66ae9023d0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Прошина, начальник отдела организации взаимодействия с международными организациями отряда "Центроспас" МЧС России: "Мне нравится, как ребята работают. Во-первых, у них есть опыт реального реагирования на чрезвычайные ситуации, и это очень важно. Такой опыт всегда подсказывает, как вести себя в подобных обстоятельствах, потому что учения - это одно, а реальная жизнь - совсем другое. Хотя задачи, по сути, одни и те же, ведь речь идет о человеческой жизни".