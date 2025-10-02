Белорусские ученые выращивают драгоценные камни

Драгоценности лабораторного происхождения. Белорусские ученые выращивают изумруды, алмазы и сапфиры за три месяца. Готовые камни по качеству сопоставимы с природными, которые формируются по несколько тысяч лет.

Ученые лаборатории выяснили, что почти 80 % покупателей выбирают кристаллы с уникальными "изъянами" - эти очаровательные изюминки, будь то узор или трещина, вызванные случайной пылинкой, превращают каждый камень в по-настоящему особенное, неповторимое произведение.

Центр развивает два направления: ювелирное и техническое. В ювелирной сфере планируется активное использование новой установки для выращивания алмазов и лазерной обработки монокристаллов.