Белорусских школьников с 1 сентября ждут три урока физкультуры в неделю
С 1 сентября уроки физкультуры займут в школьном расписании три часа в неделю. Третий час будет организован в формате прежнего "часа здоровья и спорта". В рамках него учащиеся будут соревноваться в спортивных играх, заниматься гимнастикой и другими формами физической активности.
Елена Чужба, научный сотрудник лаборатории научно-исследовательского центра Академии образования:
"Учебная программа по физической культуре и здоровью, так как она на три часа рассчитана, разделена на инвариантный и вариативный компонент, чтобы учащиеся могли принимать участие в любых соревнованиях, в любых мероприятиях".
Нововведение не затрагивает 10-11 классы. На уроки физкультуры по-прежнему выделяется два часа в неделю. Сохранилось и количество занятий для учащихся специальных медицинских групп. Для них обучение проводится дважды в неделю.