Белорусских школьников с 1 сентября ждут три урока физкультуры в неделю

С 1 сентября уроки физкультуры займут в школьном расписании три часа в неделю. Третий час будет организован в формате прежнего "часа здоровья и спорта". В рамках него учащиеся будут соревноваться в спортивных играх, заниматься гимнастикой и другими формами физической активности.

Елена Чужба, научный сотрудник лаборатории научно-исследовательского центра Академии образования:

"Учебная программа по физической культуре и здоровью, так как она на три часа рассчитана, разделена на инвариантный и вариативный компонент, чтобы учащиеся могли принимать участие в любых соревнованиях, в любых мероприятиях".