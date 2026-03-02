Белорусским туристам в ОАЭ, Катаре и Омане рекомендовано не покидать отели в целях безопасности

"С момента закрытия воздушного пространства некоторыми странами Персидского залива нами была установлена обратная связь со всеми нашими дипломатическими представительствами. Также мы переговорили с операторами для установления точного количества наших граждан и в Катаре, и в ОАЭ, также в Омане, чтобы понимать, о каком количестве идет речь. В дипломатических представительствах была оперативно организована работа, горячая линия, поступают звонки наших граждан. Никакой паники совершенно нет, просто мы информируем наших граждан и рекомендуем им находиться в средствах размещения, избегать пребывания в правительственных кварталах либо в местах, где есть военные объекты, находиться в средствах размещения и спокойно вести свою жизнедеятельность в ожидании разрешения данной ситуации. Мы уже установили приблизительное количество наших граждан. Например, в Дохе находится 186 наших туристов, ожидающих возвращения, наш временный уполномоченный в Катаре провел с ними встречу, люди спокойно ждут разрешения данной ситуации. Также прорабатывается вопрос их эвакуации с помощью Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Но пока этот вопрос в стадии проработки. Посмотрим, как будут развиваться события. Мы можем сказать, что у нас организованных туристов где-то около 2,5 тыс. в Объединенных Арабских Эмиратах. Наши операторы и дипломаты способствуют тому, чтобы продление пребывания наших граждан в средствах размещения пока осуществлялось безвозмездно. Для нас это принципиальный момент - оказать содействие нашим гражданам, то есть мы находимся на связи, также горячая линия открыта в нашем Национальном агентстве, есть горячая линия и в наших дипломатических представительствах. Они сработали очень оперативно и постоянно находятся в контакте с нашими гражданами".