Белорусский электротранспорт выходит на рынки Казахстана, РФ и Татарстана

Белорусский производитель электротранспорта расширяет сотрудничество. Партия новых белорусских трамваев вышла на маршруты Казахстана - в город Павлодар. Также отправляют комплекты для сборки трехсекционных вагонов в Нижегородскую область.

Выиграли конкурс на поставку троллейбусов с автономным ходом в Ярославль. А сейчас прорабатывается сотрудничество с еще двумя городами, уже в Татарстане.

Олег Быцко, заместитель гендиректора "БКМ Холдинг":

"Начали работать с Набережными Челнами и Нижнекамском. На сегодняшний момент мы поставили на опытную эксплуатацию модернизированный трамвайный вагон. Мы взяли тележки с эксплуатируемых или уже списанных трамвайных вагонов, провели их модернизацию. Этот вариант выгоден тем, что намного дешевле, чем закупка новых трамвайных вагонов со стопроцентным низким полом. Экономия составляет до 30 %. При этом трамвай имеет самые современные системы".

Олег Быцко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4add01e2-b518-4a74-89bf-4b0838e25063/conversions/90b39d81-7370-482b-b666-25b67eb87982-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4add01e2-b518-4a74-89bf-4b0838e25063/conversions/90b39d81-7370-482b-b666-25b67eb87982-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4add01e2-b518-4a74-89bf-4b0838e25063/conversions/90b39d81-7370-482b-b666-25b67eb87982-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4add01e2-b518-4a74-89bf-4b0838e25063/conversions/90b39d81-7370-482b-b666-25b67eb87982-xl-___webp_1920.webp 1920w