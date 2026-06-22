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Белорусский электротранспорт выходит на рынки Казахстана, РФ и Татарстана
Белорусский производитель электротранспорта расширяет сотрудничество. Партия новых белорусских трамваев вышла на маршруты Казахстана - в город Павлодар. Также отправляют комплекты для сборки трехсекционных вагонов в Нижегородскую область.
Выиграли конкурс на поставку троллейбусов с автономным ходом в Ярославль. А сейчас прорабатывается сотрудничество с еще двумя городами, уже в Татарстане.
Олег Быцко, заместитель гендиректора "БКМ Холдинг":
"Начали работать с Набережными Челнами и Нижнекамском. На сегодняшний момент мы поставили на опытную эксплуатацию модернизированный трамвайный вагон. Мы взяли тележки с эксплуатируемых или уже списанных трамвайных вагонов, провели их модернизацию. Этот вариант выгоден тем, что намного дешевле, чем закупка новых трамвайных вагонов со стопроцентным низким полом. Экономия составляет до 30 %. При этом трамвай имеет самые современные системы".
Производит "Белкоммунмаш" современную технику и для белорусских дорог - электротранспорт нового поколения можно встретить не только в Минске, но и в Мозыре, Витебске и даже на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры страны - Белорусской атомной электростанции.