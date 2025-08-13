Белорусский каравай прибавляет в весе. Также идет заготовка овощей и картофеля

Белорусский каравай с каждым днем прибавляет в весе. И это заслуга наших аграриев, которые фактически круглые сутки работают в полях. Уборка хлеба - первостепенная задача, но не единственная для аграриев. Ведь именно сейчас время для задела на будущий год. Также идет заготовка овощей и картофеля.

Бешенковичский район - один из лидеров по темпам уборки зерна в Витебской области. Времени не теряют со старта. Обмолотили более 40 % хлебной нивы. В полях все 20 комбайнов.

Крестьянско-фермерское хозяйство "Пшеничный двор" в этом агросезоне особенно оправдывает название. Есть повод для гордости, говорит комбайнер-тысячник Валерий Яцук. Золото белорусских полей уродило лучше, чем в прошлом году - почти под 90 центнеров с гектара. Самый высокий результат в районе.

Валерий Яцук, комбайнер КФХ "Пшеничный двор":

"В прошлом году урожай был немного меньше, потому что много посевов полегло. В этом сезоне такой проблемы нет. Озимая пшеница удалась: колосья налиты, влажность отличная".

Иван Худолей, заместитель главы КФХ "Пшеничный двор":

"Госзаказ почти выполнен, готовим зерно и на семена. Конечно, было непросто: кто вовремя посеял, тот и с урожаем. Пришлось тщательно проводить химические обработки, ловить интервалы без дождей, чтобы успеть защитить растения, но справились".

Все дело в технологиях и в культуре земледелия, отмечают аграрии. Вот и сейчас силы распределили так, чтобы и на соседних с пшеницей полях активно работала техника. Вспашка, внесение удобрений, сев озимого рапса - это уже задел на следующий год.

Владислав Ульянов, водитель КФХ "Пшеничный двор":

"Отличная команда, приятно с ними работать. Каждый день все на месте, техника в порядке".

Парк пополнился отечественными комбайнами

В этом агросезоне на полях Бешенковичского района 5 новых отечественных комбайнов. Отсюда и высокий темп уборки урожая. 2 из них в хозяйстве "Политотделец-агро". Убрали рапс, озимую пшеницу и ячмень. И вот на очереди рожь.

Анатолий Сорока, директор ГП "Политотделец-агро":

"Стараемся работать подольше, чтобы быстрее убрать хлеб и наполнить закрома. Настрой у ребят оптимистичный, работают с удовольствием, поэтому и бункер наполняется. В этом году с удобрениями проблем не было, а погода, дожди только способствовали наливу зерна".

Чтобы сохранить новый урожай, круглосуточно работают зерносушильные комплексы. Их тоже готовили заранее, чтобы такой сложный механизм, как сельское хозяйство, не дал сбой в самую ответственную пору.

Вадим Бриль, замначальника, начальник отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бешенковичского райисполкома:

"Бешенковичский район подошел к уборочной страде в полной готовности. Все сроки, установленные Министерством сельского хозяйства, были выдержаны. Зерноуборочные комбайны полностью подготовлены, зерносушильные комплексы также готовы в полном объеме. Все это было сделано еще до поступления первого зерна".

Уборка овощей на юге страны

Щедрый урожай не только на хлебной ниве. В тепличном комбинате "Берестье" убирают белокочанную капусту. Сорт среднего срока созревания, проверенный аграриями.

Антон Дымар, замдиректора тепличного комбината "Берестье":

"Качество отличное. Капусту тщательно очищают, чтобы она соответствовала потребительским стандартам, чтобы человек пришел в магазин и увидел действительно достойный продукт. Сейчас основная часть продукции реализуется в Бресте. Это наши собственные торговые точки и сетевые магазины города. Ведем активные переговоры с крупнейшими торговыми сетями по всей Беларуси".

В открытом грунте на предприятии выращивают арбузы, кабачки, морковь. Сейчас идет сбор овощей именно ранних и средних сроков созревания. К массовой уборке аграрии юга страны приступят в сентябре.

Александр Бриштен, главный специалист отдела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

"В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Брестской области ожидается высокий урожай. Картофеля собрано около 200 тыс. тонн, овощей - примерно 277 тыс. тонн. Для обеспечения внутреннего рынка области и города Минска в межсезонье будет заложено порядка 31,5 тыс. тонн картофеля, овощей и яблок".