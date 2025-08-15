3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Белорусский шахматист Денисеня завоевал три золотые медали на чемпионате мира IPCA - 2025
Автор:Редакция news.by
Три золотые медали - итог выступления 13-летнего белоруса Михаила Денисени на чемпионате мира по шахматам.
На планетарном форуме в индийском Гоа выступили без малого 100 шахматистов с нарушениями опорно-двигательного аппарата из 18 стран. У Миши - золотые медали в блице, рапиде и "классике" в юниорском турнире - то есть среди спортсменов до 20 лет.
Следующим стартом у Михаила станет чемпионат Европы, который пройдет в Чехии уже в октябре!