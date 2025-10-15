Белорусский военный контингент прилетел на учение ОДКБ "Нерушимое братство - 2025"

На фоне эскалации международной обстановки важно не просто держать порох сухим, но и действовать сообща. Белорусский военный контингент прибыл в Таджикистан для участия в учениях ОДКБ. Кроме нашей страны, в Таджикистан прибудут военные из России, Казахстана и Кыргызстана. На полигоне Фахрабад в ближайшие дни прибывшие войска проведут боевое слаживание с контингентом из Таджикистана. Сами же совместные маневры с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2025" и специальные учения с совместным формированием защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025" стартуют 20 октября.

Спецборд Ил-76 прибыл в Таджикистан с опережением графика. 4,5 тыс. километров преодолели всего лишь за 6 часов. Это довольно-таки быстро. Здесь встретили с местным колоритом.

Алексей Елфимов, замкомандующего Силами специальных операций ВС Беларуси:

"Гостеприимная таджикская земля нас встретила хлебом и солью. Разгружаемся и будем выдвигаться в район выполнения задачи. Миротворческая рота от 103 гвардейской воздушно-десантной бригады уже неоднократно принимала участие в таких мероприятиях, как у себя в стране, то есть в Республике Беларусь, так и за рубежом во всех странах - участницах ОДКБ. Состав чуть поменялся, для кого-то первый раз такие учения, но я думаю, они справятся на общем фоне с теми военнослужащими, которые уже не первый раз принимают участие в учениях. У них все получится. Подготовка у них, конечно, хорошая, но о результатах говорить пока еще рано".

После построения бойцам была доведена задача: переброска войск на полигон. Напомним, что в Таджикистан прибыли наши военные силы специальных операций, бойцы ОМОН, внутренних войск для участия в учениях "Барьер", также прибыли медики и войска химзащиты. Завтра, 16 октября, начнется слаживание войск, но в ближайшее время будет очень много тренировок, как нам рассказали военные.