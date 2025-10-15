Белорусский военный контингент вылетел на учения ОДКБ в Таджикистан

В 8 утра самолет военной авиации Ил-76 поднялся в воздух с аэродрома Барановичи. На борту - бойцы сил специальных операций Вооруженных Сил, которые представят Беларусь на международных маневрах.



Кроме нашей страны в Таджикистан прибудут военные из России, Казахстана и Кыргызстана. В ближайшее время континент проведет боевое слаживание с военными из Таджикистана. Совместные маневры с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2025" и спецучения "Барьер-2025" стартуют 20 октября.

Погрузка личного состава в спецборт Ил-76 началась примерно в 6:20 утра. Помимо военнослужащих сил специальных операций здесь бойцы внутренних войск и ОМОН. Они будут задействованы в активной фазе учений Содружества "Антитеррор - 2025", которые пройдут 24 октября. Сами же маневры "Нерушимое братство" начнутся 20 октября. Продолжается переброска войск из Беларуси, России, Кыргызстана и Казахстана в Таджикистан. Помимо "Нерушимого братства2 на таджикской земле пройдут также учения "Барьер-2025". Это маневры с участием медиков и бойцов химзащиты.