Белорусско-российский лагерь "Квантоград" впервые организовали в Беларуси
Новая "орбита" возможностей: совместный белорусско-российский лагерь летней образовательной инженерной программы "Квантоград" впервые устроили в Беларуси.
Проходит он на базе Брестского областного центра туризма и краеведения. Участвуют 30 одаренных старшеклассников из города над Бугом и 35 из Пензы.
Главная тема - космос. Это обусловлено его стратегической важностью для развития технологического суверенитета обеих стран.
Отметим, что в работе лагеря задействован профессорско-преподавательский состав ведущих вузов и научных организаций России, а также представители Роскомоса.
Владислав Рябиков, директор детского технопарка "Кванториум НЭЛ" (Россия):
"У нас есть 4 компании-партнера, которые являются кейсадателями или заказчиками определенных задач. Задания будут связаны с межпланетной логистикой, с переработкой и цивилизацией отходов, внедрением новых медицинских систем и подготовки космонавтов, ведение сельского хозяйства и агропромышленности на Марсе".
Анна Кручик, участница лагеря:
"Я участвую впервые в таких научных конкурсах, мне это понравилось. Мне предложили мои педагоги из центра, где я занимаюсь программированием. Я согласилась, потому что стало довольно интересно и заманчиво".
В перспективе к этой образовательной инженерной программе подключатся и предприятия Брестской области. Впервые проект реализовали в 2019 году в Пензе. Участие принимали и представители Беларуси.