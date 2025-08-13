Белорусско-российский лагерь "Квантоград" впервые организовали в Беларуси

Новая "орбита" возможностей: совместный белорусско-российский лагерь летней образовательной инженерной программы "Квантоград" впервые устроили в Беларуси.

Проходит он на базе Брестского областного центра туризма и краеведения. Участвуют 30 одаренных старшеклассников из города над Бугом и 35 из Пензы.

Главная тема - космос. Это обусловлено его стратегической важностью для развития технологического суверенитета обеих стран.

Отметим, что в работе лагеря задействован профессорско-преподавательский состав ведущих вузов и научных организаций России, а также представители Роскомоса.

Владислав Рябиков, директор детского технопарка "Кванториум НЭЛ" (Россия):

"У нас есть 4 компании-партнера, которые являются кейсадателями или заказчиками определенных задач. Задания будут связаны с межпланетной логистикой, с переработкой и цивилизацией отходов, внедрением новых медицинских систем и подготовки космонавтов, ведение сельского хозяйства и агропромышленности на Марсе".

Анна Кручик, участница лагеря:

"Я участвую впервые в таких научных конкурсах, мне это понравилось. Мне предложили мои педагоги из центра, где я занимаюсь программированием. Я согласилась, потому что стало довольно интересно и заманчиво".