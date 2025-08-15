3.72 BYN
Белорусской государственной сельхозакадемии 185 лет
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках 185 лет. Юбилей празднует один из ведущих вузов по подготовке кадров для агропромышленного комплекса страны.
Пройдя долгий путь от земледельческой школы до современного научно-образовательного центра, академия остается флагманом в разработке новых технологий возделывания полей и производства животноводческой продукции. Новейшие лаборатории, свой технопарк, база для практики.
Сельхозакадемия - это еще и настоящий студенческий город. 16 учебных корпусов, 14 общежитий, Дворец культуры, спорткомплекс со стадионом и плавательным бассейном, библиотека с фондом в более чем миллион томов.
21 специальность и почти 10 тысяч студентов, в том числе иностранных, из 20 стран мира. Но главное - это высокий уровень специалистов, которых успешно готовит старейший вуз нашей страны.