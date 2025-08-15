Белорусской государственной сельхозакадемии 185 лет

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках 185 лет. Юбилей празднует один из ведущих вузов по подготовке кадров для агропромышленного комплекса страны.

Пройдя долгий путь от земледельческой школы до современного научно-образовательного центра, академия остается флагманом в разработке новых технологий возделывания полей и производства животноводческой продукции. Новейшие лаборатории, свой технопарк, база для практики.

Сельхозакадемия - это еще и настоящий студенческий город. 16 учебных корпусов, 14 общежитий, Дворец культуры, спорткомплекс со стадионом и плавательным бассейном, библиотека с фондом в более чем миллион томов.