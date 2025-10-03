Белорусской государственной сельскохозяйственной академии - 185 лет

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия - старейший вуз страны и СНГ отмечает 185 лет со дня основания. Альма-матер не только кадров для АПК, но и в целом экономики.

41 кафедра, почти 6 десятков учебных подразделений и научных лабораторий, в том числе инновационные по аквакультуре, банк генетических ресурсов растений, а еще учебный центр с использованием точного земледелия.

Внедряя передовые технологии, академия остается флагманом высшего образования. Говорили об этом 3 октября и гости, которые приехали из разных уголков страны поздравить коллег, в том числе из России и Китая.

"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия - это научно-образовательный центр и, не побоюсь этого слова, даже мирового значения. В кейсе нашей академии более 160 договоров о сотрудничестве. Конечно, основные - это Российская Федерация, Китайская Народная Республика, и другие страны Содружества Независимых Государств", - рассказал Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

Людмила Хоружий, директор Института экономики и управления АПК Российского государственного аграрного университета МСХА имени К. А. Тимирязева:

"Заложили прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества и развития совместных проектов Российского государственного аграрного университета МСХ имени Климента Аркадьевича Тимирязева и Белорусской государственной сельскохозяйственной академии".