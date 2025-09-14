Белорусской республиканской пионерской организации - 35 лет

"Будь готов! - Всегда готов!" Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 35-летний юбилей. За эти годы пионерия провела десятки мероприятий, многие из которых стали доброй традицией.

Самых активных и инициативных юных белорусов организация чествует ежегодно, и нынешний юбилейный год не стал исключением. Сотни ребят получили заслуженные награды за активное участие в республиканских проектах и конкурсах от БРПО.

Праздничное мероприятие прошло в Доме молодежи и собрало более 500 участников.