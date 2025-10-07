Белорусы столкнутся с ограничениями на мобильный интернет и SMS при въезде в Россию

Белорусы столкнутся с ограничениями на мобильный интернет и SMS-сообщения при въезде в Россию. Эти изменения вступили в силу с 6 октября и касаются всех абонентов иностранных SIM-карт.

Согласно новым требованиям, российские операторы связи будут на сутки автоматически отключать услуги передачи данных и SMS для всех абонентов, использующих роуминг. Если в течение трех дней SIM-карта не будет активно использоваться, блокировка повторится.

Теперь белорусам, планирующим поездки в Россию, рекомендуется использовать Wi-Fi для доступа в интернет.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Нужно помнить, что голосовая связь в роуминге остается, на нее продолжают действовать те комфортные тарифы роуминга в рамках наших договоренностей в Союзном государстве. Эти механизмы продолжают работать. Поэтому как будет развиваться ситуация, мы посмотрим. Мы находимся в постоянном контакте с нашими российскими коллегами, если что-то новое появится, мы обязательно сообщим. Но на сегодняшний день нужно понимать, что голосовой роуминг в любом случае работает, те 150 минут входящих, 150 минут исходящих, которые предусмотрены нашими комфортными тарифами, их никто не отменял".