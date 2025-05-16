Белоусов: Белорусско-российские военные учения "Запад-2025" носят только оборонительный характер

Белорусско-российские военные учения "Запад-2025" носят только оборонительный характер. Об этом 16 мая заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов после переговоров со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, пишет sputnik.by.

По его словам, данные маневры станут главным событием боевой подготовки региональной группировки войск в 2025 году.

"Хочу подчеркнуть сугубо оборонительный характер этого мероприятия. Мы планируем совместно отработать действия по отражению агрессии против Союзного государства", - отметил Белоусов.

Он также уточнил, что на учениях будет активно использоваться созданная двумя странами региональная группировка войск.

Ранее стало известно, что совместное российско-белорусское учение "Запад-2025" пройдет в середине сентября 2025 года. В маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих. На них, как это было и предыдущие годы, планируют пригласить военные атташе зарубежных стран, которые аккредитованы в Минске.