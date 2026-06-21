Белстат: Белорусские медики оказали помощь гражданам 158 стран мира

Белорусская медицина сегодня - это тысячи специалистов, сотни тысяч операций и пациенты со всего мира. Ко Дню медработников Белстат опубликовал актуальные данные о работе отечественной системы здравоохранения.

На конец 2025 года в Беларуси насчитывалось более 57 тыс. врачей-специалистов. Численность среднего медперсонала превысила 123 тыс. человек. При этом почти 88 % работников непосредственно оказывают медпомощь пациентам.

У белорусской медицины по-прежнему женское лицо. Среди практикующих врачей почти 3/4 специалистов - женщины. Среди среднего медперсонала эта тенденция выражена еще сильнее. На долю женщин приходятся более 95 % работников.

Средний возраст врача в Беларуси - 42,5 года. У среднего медицинского работника этот показатель выше на один год.