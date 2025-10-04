3.69 BYN
Беляев: Нынешнее правительство Грузии заняло позицию, неудобную для Запада
То, что происходит, это "Имитация протестов в Грузии при отсутствии реальных оснований". Таким мнением поделился гость "Первого информационного" Алексей Беляев, политолог, декан факультета журналистики БГУ.
"Нынешнее правительство Грузии заняло позицию, неудобную для Запада. Оно отказалось вмешиваться на стороне Запада в украинско-российский конфликт. Оно выступает за налаживание связей, восстановление связей полноценных с Российской Федерацией, учитывая геополитические интересы не западных своих визави, а именно самих грузинских властей, грузинского народа, исходя из грузинской геополитики. Поэтому то, что сегодня происходит в Грузии, это ситуация имитации бурной деятельности протеста при реальном отсутствии настоящих оснований для подобных действий", - отметил Беляев.