Беляев: Нынешнее правительство Грузии заняло позицию, неудобную для Запада

"Нынешнее правительство Грузии заняло позицию, неудобную для Запада. Оно отказалось вмешиваться на стороне Запада в украинско-российский конфликт. Оно выступает за налаживание связей, восстановление связей полноценных с Российской Федерацией, учитывая геополитические интересы не западных своих визави, а именно самих грузинских властей, грузинского народа, исходя из грузинской геополитики. Поэтому то, что сегодня происходит в Грузии, это ситуация имитации бурной деятельности протеста при реальном отсутствии настоящих оснований для подобных действий", - отметил Беляев.