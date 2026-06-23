Безопасность в режиме реального времени: в Беларуси работает около 60 тыс. камер

Тысячи "зорких глаз" по всей стране. В режиме реального времени с их помощью можно следить за происходящим в общественных местах и на дорогах, дома и на предприятиях. И это - Республиканская система мониторинга общественной безопасности.

Всего в Беларуси установлено около 60 тыс. камер видеонаблюдения. Свою эффективность система уже доказала. Как заверяют в МВД, любое правонарушение, которое совершается в общественном месте, сотрудники милиции раскрывают по горячим следам.

Сергей Столярчук, замначальника управления оперативно-информационной работы КМ МВД Беларуси:

"Только по линии органов внутренних дел за 2025 год система мониторинга способствовала выявлению раскрытию более 4 тыс. преступлений, что почти в два раза превышает аналогичный период за 2024 год. Благодаря возможностям системы мониторинга задержано почти 6,5 тыс. лиц, находящихся в розыске, более тысячи без вести пропавших. Выявлено свыше 44 тыс. административных нарушений. В ближайшей перспективе будет обеспечена фиксация нарушений правил маневрирования, непредоставления преимущества пешеходам, а в будущем - движения по полосе общественного транспорта, правила обгона, движение с непристегнутым ремнем безопасности и ряд иных нарушений".

Сергей Столярчук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d56c442-8c14-44d5-ac59-fad77bbea787/conversions/55e41e06-65dc-4d83-9e00-4bfa0ea8fc15-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d56c442-8c14-44d5-ac59-fad77bbea787/conversions/55e41e06-65dc-4d83-9e00-4bfa0ea8fc15-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d56c442-8c14-44d5-ac59-fad77bbea787/conversions/55e41e06-65dc-4d83-9e00-4bfa0ea8fc15-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d56c442-8c14-44d5-ac59-fad77bbea787/conversions/55e41e06-65dc-4d83-9e00-4bfa0ea8fc15-xl-___webp_1920.webp 1920w

На выставке Национальной безопасности, которая проходила на площадке "БелЭкспо", систему представил разработчик программной платформы. Более 20 модулей - от базовых сценариев безопасности до сложной поведенческой аналитики. Все исключительно с пометкой "Сделано в Беларуси" и на благо безопасной и спокойной жизни белорусов.

Алексей Кныш, директор ООО "Синезис", разработчик программной платформы системы мониторинга общественной безопасности:

"Сегодня программное обеспечение используется не только для обеспечения общественной безопасности - его внедряет и реальный сектор экономики. Это необходимо для контроля технологических процессов, охраны периметра и выявления нештатных ситуаций на предприятиях".

Алексей Кныш news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85f8c45c-2abd-4ced-808a-40cd451f125f/conversions/ca68e4b6-b2af-4155-9a80-b6404b57b740-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85f8c45c-2abd-4ced-808a-40cd451f125f/conversions/ca68e4b6-b2af-4155-9a80-b6404b57b740-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85f8c45c-2abd-4ced-808a-40cd451f125f/conversions/ca68e4b6-b2af-4155-9a80-b6404b57b740-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85f8c45c-2abd-4ced-808a-40cd451f125f/conversions/ca68e4b6-b2af-4155-9a80-b6404b57b740-xl-___webp_1920.webp 1920w