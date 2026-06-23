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Безопасность в режиме реального времени: в Беларуси работает около 60 тыс. камер
Тысячи "зорких глаз" по всей стране. В режиме реального времени с их помощью можно следить за происходящим в общественных местах и на дорогах, дома и на предприятиях. И это - Республиканская система мониторинга общественной безопасности.
Всего в Беларуси установлено около 60 тыс. камер видеонаблюдения. Свою эффективность система уже доказала. Как заверяют в МВД, любое правонарушение, которое совершается в общественном месте, сотрудники милиции раскрывают по горячим следам.
Сергей Столярчук, замначальника управления оперативно-информационной работы КМ МВД Беларуси:
"Только по линии органов внутренних дел за 2025 год система мониторинга способствовала выявлению раскрытию более 4 тыс. преступлений, что почти в два раза превышает аналогичный период за 2024 год. Благодаря возможностям системы мониторинга задержано почти 6,5 тыс. лиц, находящихся в розыске, более тысячи без вести пропавших. Выявлено свыше 44 тыс. административных нарушений. В ближайшей перспективе будет обеспечена фиксация нарушений правил маневрирования, непредоставления преимущества пешеходам, а в будущем - движения по полосе общественного транспорта, правила обгона, движение с непристегнутым ремнем безопасности и ряд иных нарушений".
На выставке Национальной безопасности, которая проходила на площадке "БелЭкспо", систему представил разработчик программной платформы. Более 20 модулей - от базовых сценариев безопасности до сложной поведенческой аналитики. Все исключительно с пометкой "Сделано в Беларуси" и на благо безопасной и спокойной жизни белорусов.
Алексей Кныш, директор ООО "Синезис", разработчик программной платформы системы мониторинга общественной безопасности:
"Сегодня программное обеспечение используется не только для обеспечения общественной безопасности - его внедряет и реальный сектор экономики. Это необходимо для контроля технологических процессов, охраны периметра и выявления нештатных ситуаций на предприятиях".
Искусственный интеллект - это не будущее, а рабочий инструмент, говорят разработчики платформы и добавляют, что они делают так, чтобы технологии работали на безопасность, эффективность и цифровую независимость.