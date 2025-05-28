Безопасные каникулы - в Борисовском районе стартовала инициатива "Забота"

В Борисовском районе стартовала республиканская инициатива "Забота". Особое внимание уделяют организации летней занятости и досуга школьников, а также профилактике травматизма.

Правоохранители проводят рейды по местам детского отдыха и развлечений, обследуют детские площадки, проверяют прочность и состояние игровых конструкций, горок и качелей. Их задача - убедиться, что каждый элемент оборудования безопасен для использования, а дети могут играть без риска для здоровья.

Марина Оскирко, начальник отдела воспитательной, идеологической работы и охраны детства Борисовского райисполкома:

"Ежегодно в рамках классных, общешкольных и районных родительских собраний до родителей доносится информация о безопасном времяпровождении. На собраниях присутствуют и все субъекты профилактики, которые разъясняют, что ответственность за времяпровождение детей возлагается в первую очередь на родителей".