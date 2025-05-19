Безжалостная политика ЕС. Два трупа и избитый беженец найдены на границе с Латвией

А через пару дней - новый инцидент: полоцкие пограничники обнаружат в спальном мешке еще один труп беженца. Судя по всему, у несчастного уже не было сил передвигаться, и он замерз. Документов и личных вещей при нем не было. Это почерк латвийских силовиков, забирающих у беженцев личные вещи и выталкивающих их, избитых, на территорию Беларуси.



Для установления обстоятельств произошедшего на месте обнаружения трупов работали следственно-оперативные группы.



Всего с 2021 года миграционная политика Евросоюза унесла жизни 73 беженцев, такие данные привели в ГПК.