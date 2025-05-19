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Безжалостная политика ЕС. Два трупа и избитый беженец найдены на границе с Латвией
Латвия ставит рекорды по "гуманности": два трупа, один избитый беженец. За май это уже пять смертей. В Госпогранкомитете рассказали подробности нового инцидента.
Белорусские пограничники в субботу, 17 мая, нашли тело иракца. Рядом с ним - еле дышащий его товарищ, не способный самостоятельно передвигаться. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.
А через пару дней - новый инцидент: полоцкие пограничники обнаружат в спальном мешке еще один труп беженца. Судя по всему, у несчастного уже не было сил передвигаться, и он замерз. Документов и личных вещей при нем не было. Это почерк латвийских силовиков, забирающих у беженцев личные вещи и выталкивающих их, избитых, на территорию Беларуси.
Для установления обстоятельств произошедшего на месте обнаружения трупов работали следственно-оперативные группы.
Всего с 2021 года миграционная политика Евросоюза унесла жизни 73 беженцев, такие данные привели в ГПК.