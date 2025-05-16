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БГАА в 2025 году впервые выпустит гражданских пилотов - какие испытания ждут курсантов
Работа на высоте 10 тыс. м над землей, ответственность за сотни жизней, отменное здоровье, несмотря на все трудности. Белорусские гражданские пилоты обеспечивают на борту безопасность, комфорт и мягкую посадку. Но для пассажира эта работа, как правило, остается "за кадром".
Их рабочий день начинается высоко за облаками, а все разговоры на земле так или иначе сводятся к небу. У Александра Матюшевского в 34 года солидные 7 тыс. часов налета. И он уже командир воздушного судна.
"Я допущен к управлению Embraer. В авиакомпании у нас есть Embraer 175 и 195. Я допущен летать на обоих. Вообще, чем больше самолет, тем престижнее", - отметил пилот национальной авиакомпании "Белавиа" Александр Матюшевский.
Кстати, у наших пилотов 70 дней отпуска в году, в то время как у коллег из "райского сада" всего-то 28. Пока готовят самолет, марафет наводят грациозные бортпроводницы. Здесь важно все - деальная укладка, выглаженный костюм, и чтобы был собран черный чемоданчик.
"У нас есть демисезонные перчатки, мы их носим в прохладное время года. Я всегда с собой ношу текстовый сборник информации, это очень нужная вещь в нашей работе. Туфли сменные, их мы надеваем на борту самолета. Также с собой белые перчатки, передник, который мы используем в процессе обслуживания. Есть у нас еще светоотражающая жилетка, ее надеваем, когда ходим по перрону", - поделилась бортпроводник национальной авиакомпании "Белавиа" Фарина Агаджанян.
Ритуал пилотов, без которого полет не состоится - это сборы на работу еще с вечера. Ведь если что-то забыть дома, могут и к рейсу не допустить.
"Самое главное - это документация. Папочка с документами, где есть все наши навигационные расчеты, задание на полет, разрешение на прохождение границы. И в зависимости от нашего направления у нас может быть разный набор документов. Мы все летим с электронными полетными планшетами, на которых с интернета подгружена погода по всем аэропортам, навигационные данные, расчеты, которыми мы пользуемся в полете. Есть документы на случай всех форс-мажоров. Если вдруг у нас не работает автоматика подсчета каких-нибудь данных, у меня есть пустые бланки, я заполняю их самостоятельно. Также с собой папочка с документами, где есть паспорт, пилотское, медицинское заключения, допуски, служебные паспорта на экипаж. И также обязателен светоотражающий жилет", - рассказал пилот национальной авиакомпании "Белавиа" Владислав Добкин.
Исправность всех систем самолета перед взлетом несколько раз проверяется инженерами, техниками и пилотами.
Дерзнувшие покорить небо обязаны быть сильны в науках, оставаться физически крепкими и отличаться умением брать на себя ответственность. Все эти качества объединяют курсантов Белорусской государственной академии авиации. В этом году учреждение впервые выпустит гражданских пилотов. Выпускник Егор Галузо - будущее элиты авиации.
Перед тем, как подняться в небо, свои навыки будущие пилоты оттачивают на специальных тренажерах. Например, один из них полностью копирует кабину пилота и все то, что за бортом. Все полностью автоматизировано. Несколько нажатий на кнопки и можно поменять время суток, летные и погодные условия.
"Все это требует определенных навыков. Нужно знать, за что отвечает каждая кнопочка, уметь оперировать во время выполнения полета. В воздухе для принятия решения отводятся секунды, поэтому все это заранее затрачивается на земле, изучается на земле", - сказал курсант Белорусской государственной академии авиации Егор Галузо.
Чтобы будущих пилотов в небе не укачивало, тренируют и вестибулярный аппарат.
Национальный бренд школы подготовки пилотов уже сформирован и во всем мире знают, что в Беларуси достойно обучают на высший пилотаж. За дипломом к нам приезжают в том числе и иностранцы.
"Есть студенты из России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана. Иностранцев, в первую очередь, привлекает цена обучения. По сравнению с теми же авиационными вузами в Российской Федерации у нас цена значительно ниже", - подчеркнул декан факультета гражданской авиации БГАА Захар Машарский.
Финишная прямая обучения - выпускные экзамены. Там лотерея исключена. Но мало сдать экзамен на "отлично". Всех, кто хочет сесть за штурвал самолета в Белавиа, ждет собеседование с командиром отрядов пилотов Олегом Салтовским.
Олег Юрьевич - настоящая акула авиации. За 37 лет пилотажа ему покорились 20 тыс. часов в небе. Эту цифру в Беларуси переступили единицы. За карьеру пережил шквал критики, но, оглядываясь назад, путь, по которому он повел Белавиа, оказался самым верным. И теперь с нами считаются во всем мире.
Белорусская гражданская авиация - это не просто про самолеты и рейсы. Это искусство, которое требует огромного труда, подготовки и дисциплины. От первых шагов в академии до уверенных действий опытных пилотов, работающих на высоте. В воздухе не место для ошибок, но это место, где каждый день рождается новое совершенство.
Как пилоты обеспечивают безопасность и комфорт на борту и почему белорусская школа авиации признана во всем мире, смотрите в "Специальном репортаже".