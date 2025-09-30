БГТУ запускает подготовку специалистов по БПЛА

С сентября 2025 года в БГТУ появилась новая специальность по подготовке специалистов по проектированию и конструированию БПЛА. Они востребованы, в них уже заинтересованы некоторые крупные компании.

Об этом журналистам рассказал ректор Белорусского государственного технического университета Игорь Войтов перед стартом международного форума по беспилотным аппаратам в Минске. В вузе также представили 5 новых лабораторий, где учат управлять и создавать дроны.

Игорь Войтов, ректор БГТУ:

"Лаборатории, которые мы создаем, очень важны для преподавателей и студентов, которые будут проводить исследования. В лаборатории будут проводиться модельные исследования, то есть будут создаваться образцы беспилотников. На электронных моделях они будут проходить испытания, а потом уже и в реальных устройствах - аэродинамических трубах и так далее, для того, чтобы эти беспилотные устройства были безопасными".

Игорь Войтов, ректор БГТУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccd2781c-5673-4ad3-87fb-d58c641d51a4/conversions/9405bdf9-fa2f-40b0-9a2e-1bec645593f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccd2781c-5673-4ad3-87fb-d58c641d51a4/conversions/9405bdf9-fa2f-40b0-9a2e-1bec645593f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccd2781c-5673-4ad3-87fb-d58c641d51a4/conversions/9405bdf9-fa2f-40b0-9a2e-1bec645593f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccd2781c-5673-4ad3-87fb-d58c641d51a4/conversions/9405bdf9-fa2f-40b0-9a2e-1bec645593f2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Леонид Спаткай, ведущий специалист по беспилотным технологиям БГТУ:

"У нас есть заключенное совместное соглашение с российскими вузами по авиационной отрасли, где студенты будут проходить стажировку и дополнительную подготовку по конструированию. Лаборатория специально сделана для того, чтобы ребята, которые пришли обучаться специальности проектирования беспилотных систем и технологий, могли получить практику, то есть своими руками собрать этот беспилотник".

Леонид Спаткай, ведущий специалист по беспилотным технологиям БГТУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08a11f2e-cd9a-4f5d-9788-6c3177f97cdb/conversions/6c1b3084-72e8-4a59-aac8-f5879332c155-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08a11f2e-cd9a-4f5d-9788-6c3177f97cdb/conversions/6c1b3084-72e8-4a59-aac8-f5879332c155-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08a11f2e-cd9a-4f5d-9788-6c3177f97cdb/conversions/6c1b3084-72e8-4a59-aac8-f5879332c155-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08a11f2e-cd9a-4f5d-9788-6c3177f97cdb/conversions/6c1b3084-72e8-4a59-aac8-f5879332c155-xl-___webp_1920.webp 1920w

Несмотря на то, что форум молодой и проходит во второй раз, масштаб впечатляет и по уровню представительства, и по географии (в этом году в форуме приняли участие 10 стран), и по количеству тем для обсуждения.