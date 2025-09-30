3.64 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
БГТУ запускает подготовку специалистов по БПЛА
С сентября 2025 года в БГТУ появилась новая специальность по подготовке специалистов по проектированию и конструированию БПЛА. Они востребованы, в них уже заинтересованы некоторые крупные компании.
Об этом журналистам рассказал ректор Белорусского государственного технического университета Игорь Войтов перед стартом международного форума по беспилотным аппаратам в Минске. В вузе также представили 5 новых лабораторий, где учат управлять и создавать дроны.
Игорь Войтов, ректор БГТУ:
"Лаборатории, которые мы создаем, очень важны для преподавателей и студентов, которые будут проводить исследования. В лаборатории будут проводиться модельные исследования, то есть будут создаваться образцы беспилотников. На электронных моделях они будут проходить испытания, а потом уже и в реальных устройствах - аэродинамических трубах и так далее, для того, чтобы эти беспилотные устройства были безопасными".
Леонид Спаткай, ведущий специалист по беспилотным технологиям БГТУ:
"У нас есть заключенное совместное соглашение с российскими вузами по авиационной отрасли, где студенты будут проходить стажировку и дополнительную подготовку по конструированию. Лаборатория специально сделана для того, чтобы ребята, которые пришли обучаться специальности проектирования беспилотных систем и технологий, могли получить практику, то есть своими руками собрать этот беспилотник".
Несмотря на то, что форум молодой и проходит во второй раз, масштаб впечатляет и по уровню представительства, и по географии (в этом году в форуме приняли участие 10 стран), и по количеству тем для обсуждения.
Обширная программа рассчитана на три дня: это пленарное и секционные заседания, круглые столы, тематические выставки, мастер-классы и экскурсии.