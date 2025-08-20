БГУ открыл горячую линию по вопросам заселения в общежития вуза

В БГУ начала работу горячая линия по вопросам заселения в общежития вуза. Линия предназначена для родителей и студентов. По телефону можно узнать информацию о процессе заселения, необходимых документах, жилищных условиях и правилах внутреннего распорядка.

Звонки на номер 8 (017) 209-52-91 принимаются в будние дни с 9:00 до 17:00.

"Родители переживают, какие будут условия для детей, но условия в общежитии прекрасные. Такие же прекрасные заведующие и коменданты. Они все находятся на своих рабочих местах с 8:30 до 17:15, чтобы помочь детям и все им рассказать", - отметила старший инспектор дирекции Студенческого городка БГУ Ульяна Крошкина.

Заселение в общежития БГУ стартует со следующей недели. 25 августа заедут студенты 2-го курса, 26 августа - 3-го курса. 27 августа примут четверокурсников и магистрантов. Студенты 1-го курса смогут заселиться 28 и 29 августа.