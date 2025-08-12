3.72 BYN
Бизнес, власть, культура - в Гродно стартовал IV Съезд малых городов Беларуси и России
Новым мощным толчком в развитии отношений Беларуси и России станет съезд малых городов двух стран.
С 12 августа Гродненская область принимает IV форум. В этом году в нем участвует более 120 гостей из Нижегородской области. Это представители власти, бизнеса, культуры, образования.
Съезды малых городов - не просто обмен визитами, это и конкретные проекты в экономике, культуре, социальной сфере, укрепление человеческих связей. В этот раз особый акцент ставится на прямое взаимодействие предпринимателей.
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
"На форум привезли около 120 человек, есть средний и малый бизнес. В данном случае это бизнесмены, которые вживую "потрогают", увидят, с кем и с чем им работать".
Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области России:
"Мы еще ближе познакомимся друг с другом. Ожидания самые хорошие".
На форуме планируют подписать дорожные карты и межрегиональные соглашения о сотрудничестве.