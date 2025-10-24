Благодаря акции "Дай лесу новае жыццё!" в Беларуси появится на 21 млн деревьев больше

Сделать вклад в озеленение страны может каждый. В Беларуси продолжается акция "Дай лесу новае жыццё!".

К зеленому марафону ежедневно присоединяется несколько тысяч человек. Волонтеры не только сажают деревья, но и наводят порядок, создают памятные аллеи и реставрируют зоны отдыха. Благодаря акции в стране появится на 21 млн деревьев больше.

Трудовая инициатива "Дай лесу новае жыццё!" продолжается в центральном регионе. Зеленый челлендж поддержали и в Воложинском районе. К высадке присоединились работники лесхозов и волонтеры, школьники и студенты. Акцент ставится на восстановление участков, пострадавших от буреломов.

Иван Лебедевич, лесничий Першайского лесничества:

"В качестве посадочного материала - ель европейская. Мы дополняем посадки на месте погибших деревьев. Расстояние между саженцами - примерно 60 см. Сначала мечом Колесова делаем лунку, затем вставляем растение до корневой шейки. После этого мечом выжимаем воздух и уплотняем лунку".

Только в Воложинском районе в рамках акции высадят более 60 тыс. деревьев. Молодые черенки хвойных и лиственных растений появятся на 40 га. Новый лес здесь помогали сажать воспитанники военно-патриотических клубов и студенты.

Николай Никуленков, студент Белорусского государственного университета:

"Мы, студенты Белорусского государственного университета, участвуем в таких акциях далеко не впервые. Очень радует, что Союз молодежи, Московский районный комитет и наша первичная организация БРСМ помогают восстанавливать утраченные деревья, занимаются вопросами экологии, поддерживают красоту и чистоту нашей страны".

Егор Никитин, первый секретарь Московского районного комитета г. Минска БРСМ:

"Мы вместе высаживали деревья в тех участках леса, которые пострадали от непогоды. Мы восстанавливаем эти леса и вносим свой вклад в сохранение экологии".