Благодаря господдержке количество многодетных семей в Беларуси увеличилось в 2 раза с 2009 года

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/228401d2-d3ae-4f75-bbc9-ff75a4799bc3/conversions/6c6991d1-7a0b-4cb4-8fa0-8058dd7f477d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/228401d2-d3ae-4f75-bbc9-ff75a4799bc3/conversions/6c6991d1-7a0b-4cb4-8fa0-8058dd7f477d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/228401d2-d3ae-4f75-bbc9-ff75a4799bc3/conversions/6c6991d1-7a0b-4cb4-8fa0-8058dd7f477d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/228401d2-d3ae-4f75-bbc9-ff75a4799bc3/conversions/6c6991d1-7a0b-4cb4-8fa0-8058dd7f477d-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 2025 году программа "Семейный капитал" продлена еще на 5 лет. Введена она была в 2015 году и действует уже 10 лет.

Как повлияла государственная поддержка на количество многодетных семей в стране, рассказала заместитель начальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Светлана Коваль в проекте "Актуальное интервью".

"Программа "Семейный капитал" - не единственная поддержка многодетных семей. Еще действует государственная поддержка на улучшение жилищных условий. В целом весь комплекс государственной поддержки повлиял на рост многодетных семей в Беларуси. По статистике по сравнению с 2009 годом, когда насчитывалось 62,5 тыс. многодетных семей, на сегодняшний день эта цифра составляет 122 тыс. семей. Их количество выросло в два раза", - отметила Светлана Коваль.