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Благодаря господдержке количество многодетных семей в Беларуси увеличилось в 2 раза с 2009 года
В 2025 году программа "Семейный капитал" продлена еще на 5 лет. Введена она была в 2015 году и действует уже 10 лет.
Как повлияла государственная поддержка на количество многодетных семей в стране, рассказала заместитель начальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Светлана Коваль в проекте "Актуальное интервью".
"Программа "Семейный капитал" - не единственная поддержка многодетных семей. Еще действует государственная поддержка на улучшение жилищных условий. В целом весь комплекс государственной поддержки повлиял на рост многодетных семей в Беларуси. По статистике по сравнению с 2009 годом, когда насчитывалось 62,5 тыс. многодетных семей, на сегодняшний день эта цифра составляет 122 тыс. семей. Их количество выросло в два раза", - отметила Светлана Коваль.
Эксперт отметила, что право на семейный капитал предоставляется при рождении ребенка или усыновлении третьего и последующего ребенка с учетом, что в этой семье воспитывается не менее троих детей до 18 лет. Предоставляется он гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим в Республике Беларусь.