Благодаря радио правду знают не только в Беларуси, но и за рубежом

Радио - это живая связь с миллионами людей, ежедневно наполняющая их жизнь музыкой, новостями и интересными историями.

Белорусское радио, которое в 2025 году отметит 100-летний юбилей, объединяет 5 радиостанций. Радийщики не просто идут в ногу со временем, но и делают огромные шаги вперед. Одним из важнейших направлений стало расширение аудитории и выход на новые языковые горизонты.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be62cfa5-737c-4078-9cd5-e76f3190304b/conversions/826063c0-c3f0-431a-87ad-77de959a3058-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be62cfa5-737c-4078-9cd5-e76f3190304b/conversions/826063c0-c3f0-431a-87ad-77de959a3058-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be62cfa5-737c-4078-9cd5-e76f3190304b/conversions/826063c0-c3f0-431a-87ad-77de959a3058-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be62cfa5-737c-4078-9cd5-e76f3190304b/conversions/826063c0-c3f0-431a-87ad-77de959a3058-xl-___webp_1920.webp 1920w

Все, что происходит в Беларуси сегодня, транслируется на польском языке каждый час. Редакторы ежедневно готовят 7 обновленных сводок, а также по-польски анализируют повестку в ток-шоу, в которой присутствует только объективная констатация фактов.

Дэвид Карбонаро, журналист Международного радио "Беларусь":

"Те границы, которые сейчас построены, - это фактически железный занавес. Это не должно разрушать ни экономические связи, ни связи между простыми людьми. Мы должны объединять поляков и белорусов, рассказывая в Польше правду о происходящем".

Томаш Шмидт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc58a1bb-d585-4567-8d34-a306f78d809a/conversions/2753c94a-7261-4331-8421-915ac139c7c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc58a1bb-d585-4567-8d34-a306f78d809a/conversions/2753c94a-7261-4331-8421-915ac139c7c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc58a1bb-d585-4567-8d34-a306f78d809a/conversions/2753c94a-7261-4331-8421-915ac139c7c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc58a1bb-d585-4567-8d34-a306f78d809a/conversions/2753c94a-7261-4331-8421-915ac139c7c1-xl-___webp_1920.webp 1920w Томаш Шмидт

Томаш Шмидт, журналист Международного радио "Беларусь":

"В Польше правды не будет. Там будет то, что полезно для польской пропаганды, что полезно для того, чтобы навредить Беларуси и России. А нам нужна правда. Когда будет правда, люди будут знать, что белорусы - это друзья, русские - друзья, что можно сотрудничать и вместе работать".

Для качественно нового уровня поиска и выбора полюбившихся радиостанций работает и отечественный онлайн-радиоплеер. Что важно, адаптировано приложение под любую операционную систему.

Наталья Лысенко, заместитель главного директора - директор информационного и общественно-политического вещания Первого национального канала Белорусского радио:

"Можно за одно нажатие найти то, что интересно, если у вас стоит радиостанция в "Избранном". Это действительно очень удобная площадка. Это платформа, которая позволяет собрать все радиостанции Беларуси".

Наталья Лысенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20c452ba-4e7b-4d40-be52-210e891267d2/conversions/f861b63e-9818-4ca1-b201-7f1d011dac14-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20c452ba-4e7b-4d40-be52-210e891267d2/conversions/f861b63e-9818-4ca1-b201-7f1d011dac14-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20c452ba-4e7b-4d40-be52-210e891267d2/conversions/f861b63e-9818-4ca1-b201-7f1d011dac14-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20c452ba-4e7b-4d40-be52-210e891267d2/conversions/f861b63e-9818-4ca1-b201-7f1d011dac14-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Лысенко

Радио - это не просто передача информации, это живое общение с аудиторией. Именно это привлекает людей. В рейтингах медиаизмерителей оно продолжает занимать одну из лидирующих позиций, а высокий охват слушателей это подтверждает.

Наталья Лысенко:

"Еженедельно к белорусским радиостанциям обращаются до 1,5 млн слушателей. Это говорит о том, что радио сохраняет позиции средства массовой информации, к которому обращаются и за информацией, и за развлечениями. Также это позволяет отслеживать ситуацию и понимать, какой контент востребован сегодня у радиослушателей и телезрителей, в какое время наша аудитория включает радио, в какое время она предпочитает смотреть телевидение. Исходя из этих знаний, мы формируем свою сетку, свой медиаплан".

Ведущие направляют поток эмоций и информации, строят уникальную связь с каждым слушателем. Эта работа полна творчества, вдохновения и безумной отдачи. Каждый эфир является живым и непредсказуемым процессом.

Светлана Мятлева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dbe7d19-05dd-4c42-9fbe-0e0fe276a8af/conversions/b51d2683-f16e-4b94-b123-1f18fb9fdf2b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dbe7d19-05dd-4c42-9fbe-0e0fe276a8af/conversions/b51d2683-f16e-4b94-b123-1f18fb9fdf2b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dbe7d19-05dd-4c42-9fbe-0e0fe276a8af/conversions/b51d2683-f16e-4b94-b123-1f18fb9fdf2b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6dbe7d19-05dd-4c42-9fbe-0e0fe276a8af/conversions/b51d2683-f16e-4b94-b123-1f18fb9fdf2b-xl-___webp_1920.webp 1920w Светлана Мятлева

Светлана Мятлева, комментатор Первого национального канала Белорусского радио:

"Сейчас нас можно не только слышать, но и видеть, и нам это тоже приятно. Это немного напрягает, потому что среди нас, наверное, есть много скромных людей, которые привыкли быть бойцами невидимого фронта, но на самом деле это все-таки держит в тонусе, чтобы всегда выглядеть хорошо. Хочется поздравить всех наших радиослушателей, моих коллег и руководство с замечательным праздником".

Антон Васюкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c457f413-c6e6-4330-90eb-5a888d1d86db/conversions/d79eabf8-6ae7-4b78-af7f-e3b597cf9c23-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c457f413-c6e6-4330-90eb-5a888d1d86db/conversions/d79eabf8-6ae7-4b78-af7f-e3b597cf9c23-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c457f413-c6e6-4330-90eb-5a888d1d86db/conversions/d79eabf8-6ae7-4b78-af7f-e3b597cf9c23-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c457f413-c6e6-4330-90eb-5a888d1d86db/conversions/d79eabf8-6ae7-4b78-af7f-e3b597cf9c23-xl-___webp_1920.webp 1920w Антон Васюкевич

Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио:

"Вы знаете, наверное, самое глубокое удовлетворение, которое может быть у человека, происходит тогда, когда ты получаешь заряд бодрости и адреналина от того, что ты делаешь. Для кого-то радио является хобби, для кого-то это профессия, для кого-то призвание, а когда это все вместе складывается, в этом заключается наше профессиональное счастье".