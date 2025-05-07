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Благодаря радио правду знают не только в Беларуси, но и за рубежом
Радио - это живая связь с миллионами людей, ежедневно наполняющая их жизнь музыкой, новостями и интересными историями.
Белорусское радио, которое в 2025 году отметит 100-летний юбилей, объединяет 5 радиостанций. Радийщики не просто идут в ногу со временем, но и делают огромные шаги вперед. Одним из важнейших направлений стало расширение аудитории и выход на новые языковые горизонты.
Все, что происходит в Беларуси сегодня, транслируется на польском языке каждый час. Редакторы ежедневно готовят 7 обновленных сводок, а также по-польски анализируют повестку в ток-шоу, в которой присутствует только объективная констатация фактов.
Дэвид Карбонаро, журналист Международного радио "Беларусь":
"Те границы, которые сейчас построены, - это фактически железный занавес. Это не должно разрушать ни экономические связи, ни связи между простыми людьми. Мы должны объединять поляков и белорусов, рассказывая в Польше правду о происходящем".
Томаш Шмидт, журналист Международного радио "Беларусь":
"В Польше правды не будет. Там будет то, что полезно для польской пропаганды, что полезно для того, чтобы навредить Беларуси и России. А нам нужна правда. Когда будет правда, люди будут знать, что белорусы - это друзья, русские - друзья, что можно сотрудничать и вместе работать".
Для качественно нового уровня поиска и выбора полюбившихся радиостанций работает и отечественный онлайн-радиоплеер. Что важно, адаптировано приложение под любую операционную систему.
Наталья Лысенко, заместитель главного директора - директор информационного и общественно-политического вещания Первого национального канала Белорусского радио:
"Можно за одно нажатие найти то, что интересно, если у вас стоит радиостанция в "Избранном". Это действительно очень удобная площадка. Это платформа, которая позволяет собрать все радиостанции Беларуси".
Радио - это не просто передача информации, это живое общение с аудиторией. Именно это привлекает людей. В рейтингах медиаизмерителей оно продолжает занимать одну из лидирующих позиций, а высокий охват слушателей это подтверждает.
Наталья Лысенко:
"Еженедельно к белорусским радиостанциям обращаются до 1,5 млн слушателей. Это говорит о том, что радио сохраняет позиции средства массовой информации, к которому обращаются и за информацией, и за развлечениями. Также это позволяет отслеживать ситуацию и понимать, какой контент востребован сегодня у радиослушателей и телезрителей, в какое время наша аудитория включает радио, в какое время она предпочитает смотреть телевидение. Исходя из этих знаний, мы формируем свою сетку, свой медиаплан".
Ведущие направляют поток эмоций и информации, строят уникальную связь с каждым слушателем. Эта работа полна творчества, вдохновения и безумной отдачи. Каждый эфир является живым и непредсказуемым процессом.
Светлана Мятлева, комментатор Первого национального канала Белорусского радио:
"Сейчас нас можно не только слышать, но и видеть, и нам это тоже приятно. Это немного напрягает, потому что среди нас, наверное, есть много скромных людей, которые привыкли быть бойцами невидимого фронта, но на самом деле это все-таки держит в тонусе, чтобы всегда выглядеть хорошо. Хочется поздравить всех наших радиослушателей, моих коллег и руководство с замечательным праздником".
Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио:
"Вы знаете, наверное, самое глубокое удовлетворение, которое может быть у человека, происходит тогда, когда ты получаешь заряд бодрости и адреналина от того, что ты делаешь. Для кого-то радио является хобби, для кого-то это профессия, для кого-то призвание, а когда это все вместе складывается, в этом заключается наше профессиональное счастье".
Радио - это не просто технология, это особая энергия, которая передается через эфир. Несмотря на все новшества, оно по-прежнему остается актуальным и востребованным.