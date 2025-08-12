Благотворительная акция БРСМ "В школу с Добрым Сердцем" проходит в Беларуси

Ежегодная благотворительная акция "В школу с Добрым Сердцем" продолжается по всей Беларуси. Инициатором выступает Белорусский республиканский союз молодежи.

Акция проводится перед началом учебного года. Волонтеры движения "Доброе Сердце" организуют в торговых центрах, магазинах, общественных местах пункты сбора вещей к школе (канцелярские товары, одежда, учебники, обувь). В период акции запланировано порядка 350 активностей для различных категорий детей.

Егор Никитин, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ г. Минска:

"На данный момент проходит сбор помощи. Уже наши первичные организации приносят эту помощь. Мы думаем, что в первую неделю сентября Московский районный комитет будет посещать детские семейные дома".