3.72 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Благотворительная акция БРСМ "В школу с Добрым Сердцем" проходит в Беларуси
Ежегодная благотворительная акция "В школу с Добрым Сердцем" продолжается по всей Беларуси. Инициатором выступает Белорусский республиканский союз молодежи.
Акция проводится перед началом учебного года. Волонтеры движения "Доброе Сердце" организуют в торговых центрах, магазинах, общественных местах пункты сбора вещей к школе (канцелярские товары, одежда, учебники, обувь). В период акции запланировано порядка 350 активностей для различных категорий детей.
Егор Никитин, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ г. Минска:
"На данный момент проходит сбор помощи. Уже наши первичные организации приносят эту помощь. Мы думаем, что в первую неделю сентября Московский районный комитет будет посещать детские семейные дома".
Благотворительная акция "В школу с Добрым Сердцем" направлена на привлечение внимания общественности к оказанию адресной помощи нуждающимся семьям. Собирать детей в школу всей страной - добрая традиция. В 2024 году помощь получили более 6 тыс. ребят, в 2025-м подарки ждут еще больше учащихся.