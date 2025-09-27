"БлогБай. Сила в правде": в Минске продолжается форум блогеров

В Минске продолжается форум блогеров Беларуси. В 2025 году акцент сделан на сохранении правды в информационном пространстве и милитари-журналистику. На три дня участников погрузили в особенности военного дела.

Во второй день форума блогерам в учебном центре Военной академии предоставили уникальную возможность пострелять практически из каждого вида стрелкового оружия, используемого в современной белорусской армии. Также у них состоялась обкатка танком.

Лучших стрелков наградили призами, но на этом поощрения не заканчиваются - 27 сентября лучших отметят на торжественной церемонии закрытия.