3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
"БлогБай. Сила в правде": в Минске продолжается форум блогеров
Автор:Стефания Винничек
В Минске продолжается форум блогеров Беларуси. В 2025 году акцент сделан на сохранении правды в информационном пространстве и милитари-журналистику. На три дня участников погрузили в особенности военного дела.
Во второй день форума блогерам в учебном центре Военной академии предоставили уникальную возможность пострелять практически из каждого вида стрелкового оружия, используемого в современной белорусской армии. Также у них состоялась обкатка танком.
Лучших стрелков наградили призами, но на этом поощрения не заканчиваются - 27 сентября лучших отметят на торжественной церемонии закрытия.
Фото БЕЛТА