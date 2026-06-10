Богодель: Беларусь взяли в оборот и готовят сценарий "освобождения"

Как Запад открыто разгоняет милитаризацию, откровения госсекретаря США Марко Рубио, смысл письма Зеленского Путину и что говорит о том, что Беларусь взяли в серьезный оборот - в проекте "Это другое".

Вслед за Польшей и странами Прибалтики Дания официально разместит на своей территории военные заводы Украины - полноценные заводские линии по производству беспилотников.

Датские профсоюзы уже подтвердили, что на этих заводах будет действовать экстерриториальная юрисдикция. Фактически украинские операторы беспилотников, спецы по РЭП и инженеры-оборонщики получат европейскую прописку прямо в центре Евросоюза. Это качественный скачок. Дрон, собранный в Ольборге, может уже через несколько часов наносить удары по объектам в России.

Бомбить эти заводы, прикрытые 5-й статьей устава НАТО, Россия, скорее всего, не сможет. Так, размазывая военное производство по всему континенту, РФ загоняют в тупик, при этом провоцируя. Например, латвийский генерал Каспарс Пуданс заявил в Financial Times, что Россия способна напасть на страны НАТО в 2028 году, хотя раньше Запад говорил о 2030-м.

Латвийский генерал Каспарс Пуданс news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d24cb21d-7340-4a46-a53d-9b4786bdce3e/conversions/67259a96-18ba-4ad3-accb-bf1dd0d6bc5d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d24cb21d-7340-4a46-a53d-9b4786bdce3e/conversions/67259a96-18ba-4ad3-accb-bf1dd0d6bc5d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d24cb21d-7340-4a46-a53d-9b4786bdce3e/conversions/67259a96-18ba-4ad3-accb-bf1dd0d6bc5d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d24cb21d-7340-4a46-a53d-9b4786bdce3e/conversions/67259a96-18ba-4ad3-accb-bf1dd0d6bc5d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Латвийский генерал Каспарс Пуданс:

"Если вы Владимир Путин, то есть пара причин попробовать что-то сделать раньше. Во-первых, Трамп находится у власти всего 2 года, вы не знаете, будет ли то после него столь же конструктивным. Второй фактор заключается в том, что все европейские страны наращивают расходы на оборону, поэтому имеет смысл предпринять шаги раньше".

На этом фоне особенно весомо звучат слова президента России, комментирующего перспективы мира. Владимир Путин напомнил, что Запад мог бы сыграть положительную роль не вкачиванием оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромиссы, которые обсуждались еще в Анкоридже и Стамбуле. Тогда, напомню, речь шла о внеблоковом статусе Украины, об ограничении численности армии, об отказе от нацистской идеологии и о защите русского языка. Тогда Киев парафировал эти документы, а потом по команде из Лондона и Вашингтона выбросил их в мусорную корзину.

Но ответом на эти предложения стала, пожалуй, самая шокирующая дипломатическая исповедь последних лет. Государственный секретарь США Марко Рубио просто взял и легализовал двойные стандарты на уровне официальной риторики, прямо заявив, что США никогда не были и не являются в данный момент нейтральными посредниками.

Марко Рубио, госсекретарь США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65c08d8d-87c7-4467-b9d4-de513d054cdb/conversions/a86e58dc-02bd-4c54-954f-74ef7dcf7ccd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65c08d8d-87c7-4467-b9d4-de513d054cdb/conversions/a86e58dc-02bd-4c54-954f-74ef7dcf7ccd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65c08d8d-87c7-4467-b9d4-de513d054cdb/conversions/a86e58dc-02bd-4c54-954f-74ef7dcf7ccd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65c08d8d-87c7-4467-b9d4-de513d054cdb/conversions/a86e58dc-02bd-4c54-954f-74ef7dcf7ccd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Если быть честным и откровенным, мы не являемся нейтральными посредниками в этой войне. Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции против Украины. Мы вводим санкции только против России. Таким образом, мы совершенно очевидно заняли одну из сторон. Мы продолжаем поставлять вооружение Украине, в том числе через президентскую программу поставок. И этому не мешают ни события на Ближнем Востоке, ни что-либо еще".

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси:

"Марко Рубио честно заявил, что Соединенные Штаты Америки ведут против России прокси-войну на территории Украины. Дух Анкориджа уже испарился. Официально было заявлено о том, что США оказывают поддержку в 8 млрд долларов в виде инвестиций, 1 млрд еще дополнительно выделяется на поддержку непосредственно восстановления самой Украины, еще 300 млн долларов были разблокированы. Это деньги, которые сегодня идут на Украину. Америка всегда говорила только одно: мы вышли из этого прокси-конфликта только с одной целью, чтобы, не дай бог, не случилось тотальной войны".

По его словам, именно давление на Лондон и Париж со стороны Вашингтона осуществляется с той целью, чтобы не разыгралась действительно тотальная война.

А письмо Зеленского Путину, считает Андрей Богодель, как раз направлено на противоположное. "Вроде бы там о готовности заключить мир, но ведь каждый человек, который его прочитает, он поймет это письмо с обратным смыслом. Это письмо является неприемлемой дипломатией. Это эпистолярный жанр, который в основном содержал оскорбления и унижения в адрес России и в адрес непосредственно президента", - отметил он.

Реакция Владимира Путина была соответствующей, он обратился к адмиралам, генералам и офицерам, прапорщикам и мичманам, солдатам и сержантам со словами, что Россия гордится ими и с призывом работать. "Это были не просто слова, а чтобы мы уже по-настоящему увидели на деле мощь русского оружия, которая может добраться и до тех отдаленных регионов, куда сегодня Украина вместе с Европой перенесла свой военно-промышленный комплекс, чтобы они могли по-настоящему удивиться", - пересказал он слова главы РФ.

Владимир Зеленский прилетел в Лондон news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018982be-4f12-4114-b51c-5e47955bfa21/conversions/c5c178fe-9449-410f-8d61-e77adfea38a0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018982be-4f12-4114-b51c-5e47955bfa21/conversions/c5c178fe-9449-410f-8d61-e77adfea38a0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018982be-4f12-4114-b51c-5e47955bfa21/conversions/c5c178fe-9449-410f-8d61-e77adfea38a0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018982be-4f12-4114-b51c-5e47955bfa21/conversions/c5c178fe-9449-410f-8d61-e77adfea38a0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Зеленский прилетел в Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в формате E3 плюс Украина.

По словам Андрея Богоделя, это показывает, что ни один вопрос сегодня не может решиться без активной позиции Европы. "В 5 пунктов они впихнули то, что когда-то коалиция желающих предлагала в 28 пунктах. То есть, по большому счету, это акт капитуляции России. Сегодня страны Запада таким образом перевернули все с ног на голову. И опять-таки не случайна встреча в Лондоне. Ведь перед этим шел ПМЭФ (Международный экономический форум в Санкт-Петербурге), где Владимир Путин сказал, что договариваться с Зеленским ездил Роман Абрамович. И вот у меня почему-то чувство такое, что как раз это и было воспринято во многом как слабость России. Сегодня пришел именно тот момент, при котором Россия уже не имеет права сделать ни одного шага назад. Сегодня необходимо делать шаги вперед. В противном случае в этом мире просто Россия выжить не сможет".