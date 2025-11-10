Минчанка инвестировала в "Газпром" по совету кавалера с сайта знакомств и осталась без денег

Минчанка инвестировала в "Газпром" по совету предпринимателя с сайта знакомств. В итоге осталась без кавалера и без денег. Новый знакомый предложил минчанке заработать на инвестициях. После регистрации на специализированной платформе женщина по указанию консультанта начала совершать сделки на бирже. За несколько дней она перевела более 30 тыс. рублей и видела прирост капитала.