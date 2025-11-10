Кубраков: Фуры в сопровождении сотрудников ГАИ доставлены на охраняемые автостоянки

На белорусско-литовской границе весь день работает корреспондент "Первого информационного". Он пообщался с водителями, которые оказались заложниками политических игр Литвы.

Милиция взяла под охрану литовские фуры на границе

Страдают от этих политических игр в первую очередь перевозчики и сами водители. Граница, которая когда-то была точкой перехода, превратилась в тупик. Сейчас здесь тишина и отчаяние. Именно неопределенность и привела к таким изменениями.

Телефон - единственная связь с семьей, которая ждет дома. Пока стою - наиболее частый ответ. Некоторые признаются: они заложники в политической ситуации, винтики в огромной машине, которая не замечает, как ты ржавеешь.

Именно неопределенность и привела к таким изменениями. Ночью становится холодно, а водители, ожидающие сутками выезд на дороге, могут полагаться лишь на свои силы и исправный автомобиль. Игра в терпение, которую навязывают соседи, может привести к трагическим последствиям.

МВД о задачах правоохранителей на границе с Литвой

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Многие водители, не стесняясь в выражениях, высказываются в адрес литовских властей, которые их обрекли на такое существование. Президентом была поставлена задача перед органами внутренних дел навести порядок в приграничье и обеспечить безопасность дорожного движения. Данные автомашины были хаотично брошены в основном на обочине и создавали и создают реальную угрозу для безопасности дорожного движения для всех участников. И сегодня уже караваны большегрузных автомашин, а именно фуры, в сопровождении сотрудников Государственной автомобильной инспекции были доставлены на охраняемые автостоянки".

Ежедневно к границе подъезжает намного больше автомобилей, чем пропускает литовская сторона. Когда счет пошел на тысячи ожидающих, нужно было что-то делать с этим количеством автомобилей и людей. Беларусь приняла решение передислоцировать большегрузы на охраняемые стоянки.

Руслан Микулич, начальник главного управления Госпогранкомитета Беларуси:

"За истекшие сутки сопредельная сторона приняла лишь 75 грузовых транспортных средств на свою территорию. В связи с большим количеством находящихся грузовых автомобилей на территории, прилегающей к пункту пропуска, принято решение об их передислокации в другие свободные зоны ожидания. Хотелось бы обратить внимание, что грузоперевозчики, которые прибыли и оставили свои транспортные средства в зонах ожидания, могут свободно покинуть территорию Республики Беларусь к месту своего постоянного проживания через любые пункты пропуска, действующие на территории Республики Беларусь".

Всю ночь таможня вела разъяснения с водителями, которые стоят на дороге. Многие фуры на литовских номерах кинуты дальнобойщиками с момента закрытия границы. Никто не может гарантировать сохранность груза. Главная задача для ведомств сегодня - разыскать тех, кто смог бы отбуксировать большегрузы на охраняемые стоянки.

Виктор Зубик, начальник главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Транспортные средства размещаются на стоянках вблизи пунктов пропуска "Бенякони", "Каменный Лог", "Котловка" и "Берестовица". Обращаю внимание, что с 9:00 10 ноября прекращено движение литовских грузовиков через белорусско-литовский участок границы в обе стороны. Если литовская сторона продолжит осуществление недружественных действий, Беларусь вправе принять в отношении данных транспортных средств меры, предусмотренные законодательством. Транспортные средства покинут стоянки после возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы".