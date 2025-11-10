В Гомельском регионе пресечено сразу 2 факта уклонения от уплаты налогов в сфере такси

В Гомеле пресекли сразу 2 факта уклонения от уплаты налогов в сфере пассажирских перевозок. Организаторы серых схем использовали фирмы-однодневки и дробление бизнеса, чтобы скрыть реальные доходы.

Как итог в бюджет не поступило более 6 млн рублей.

В два счетчика - преступная схема по уклонению от уплаты налогов

Сентябрь 2023 года. Трое жителей Гомеля придумывают преступную схему, задача которой незаконно снизить налоговую нагрузку для фирм, занимающихся пассажирскими перевозками. Долго клиентов искать не пришлось.

Подозреваемый

Подозреваемый:

"Встречается постоянно. Здесь Минск очень сильно подвержен этой тенденции. Т.е. это уже не первый год, это именно проблема самого такси. С введением реестра стало лучше, но все равно присутствует фактор черной деятельности".

Это один из организаторов серой схемы. Показывать свое лицо мужчина отказался, но рассказал нам подробности того, как работала структура. Для того чтобы якобы принимать заказы от клиентов, было создано 17 фирм. Их оформили на подставных лиц. На самом же деле все заказы передавались реальным фирмам-такси. Так называемые финки нужны были лишь для того, чтобы помогать компаниями перевозчиков уходить от налогов.

Андрей Сенников, официальный представитель УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Гомельской области

Андрей Сенников, официальный представитель УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Гомельской области:

"После организации регистрации лжеструктур были заключены эффективные договора аренды между лжеструктурами и субъектами хозяйствования реального сектора экономики. Это позволяло субъектам реального сектора экономики перечислять полученную выручку от оказанных услуг на расчетные счета лжеструктур, где данные денежные средства скрывались от налогообложения. В последующем поступившие на расчетные счета лжеструктуры денежные средства обналичивались. Сумма обналиченных денежных средств составляла порядка 70 % от общей выручки".

В схему было вовлечено 400 автомобилей и более 500 водителей

Оставшиеся 30 % возвращались тем же фирмам перевозчиков, но уже в виде платы по фиктивным договорам аренды машин. К слову, в незаконную деятельность вовлекли 400 автомобилей такси и свыше полутысячи водителей. Сами шоферы даже ни о чем не догадывались. Обналиченные деньги распределялись пополам между руководителями фирм такси (в том числе из них они платили работникам зарплату в конвертах) и организаторами схемы. По словам самих организаторов схемы, в среднем ежемесячно они получали по 5 тыс. долларов. Впрочем эту информацию, сейчас проверяют в Следственном комитете.

Дмитрий Романов, начальник отдела управления Следственного комитета по Гомельской области

Дмитрий Романов, начальник отдела управления Следственного комитета по Гомельской области:

"Всего причинен ущерб бюджету Республики Беларусь в сумме более 3 ммлн 700 тыс. белорусских рублей. Ущерб по уголовному делу не возмещен. В настоящее время проводятся расследования и неотложные следственные действия, направленные на возмещение ущерба бюджету Республики Беларусь".

Выйти на подозрительные фирмы удалось сотрудникам налоговой инспекции. Внимание инспекторов привлекло то, что директора фирм ни разу не предоставляли налоговых деклараций. При этом на их счета поступали значительные суммы за услуги по перевозке автомобилями такси. Налоговыми инспекциями в адрес руководителей были направлены уведомления с предложениями исполнить обязательства в добровольном порядке, но в ответ последовала тишина.

Татьяна Канцерова, начальник управления камерального контроля инспекции МНС по Гомельской области:

"Организации на уведомления налогового органа не отреагировали, в отношении их были составлены акты камеральных проверок. К оплате в бюджет предъявлено 5,3 млн рублей. Из них 1,5 млн приходится на подоходный налог".

В этом году в Гомеле выявлено 5 фирм-однодневок в сфере такси

Только в этом году налоговыми инспекциями Гомеля выявлено 5 организаций, функционирующих как фирмы-однодневки. Все они помогали перевозчикам экономить на налогах. Но это не единственная схема, которая используется руководителями компаний такси для схематозов.

Например, в Мозыре директор открыл 3 новые фирмы, чтобы разделить выручку. По закону молодые компании попадают под упрощенную систему налогообложения - классическая схема дробления бизнеса.

Андрей Сенников, официальный представитель УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Гомельской области:

"Это позволило ему в период с 2022 по 2024 год разделить полученную выручку между подконтрольными субъектами, занизить налоговую базу и уклониться от уплаты налогов бюджета".

Общая сумма ущерба по двум фактам - 6,2 млн руб.