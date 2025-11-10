Агрессивный пес превратился в няшного питомца после оказанной помощи

Собака бывает кусачей только от жизни собачей. Эту истину еще раз подтверждает наша следующая история. Чтобы усмирить злого бездомного пса, люди, к которым он забрел, вызвали спасателей. После того, как злодея удалось заарканить, его отвезли в питомник, где оказали помощь: вылечили от ран, помыли и даже постригли. И уже через пару дней случилась трансформация: агрессивный собакин превратился в няшного питомца. В итоге хозяин двора, куда забрел бродяга, забрал нового приятеля к себе. Вот такой вот хеппи-энд этой истории.